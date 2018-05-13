帶愛犬爬山迷路7天 竹縣消防搜山救回

2018年05月13日 15:06 中時 徐養齡

邱姓男子與愛犬蜜雪兒在尖石山區走失，7天來僅靠花生果腹。（徐養齡翻攝）（需打馬賽克）

邱姓男子與愛犬蜜雪兒在尖石山區走失，7天來僅靠花生果腹，幸好消防隊員成功將他救下山。（徐養齡翻攝）

新竹市邱姓男子5日到新竹縣尖石鄉錦屏村爬山，特別帶愛犬「蜜雪兒」同行，不料熟門熟路的邱男上山隔天就迷路，與蜜雪兒靠著1包花生撐過7天待援期，期間一度失聯，幸好消防隊精密推算出其可能位置，克服萬難將人、犬平安救下山。

55歲邱姓男子登山經驗豐富，多年來踏遍新竹縣無數山脈，對登山很有自信，不料此行卻遭逢前所未有的困境，與愛犬蜜雪兒相依為命的1周嘗盡苦頭，在看到消防員出現的那刻，淚腺頓時潰堤，抱著狗兒放聲大哭。

消防局指出，邱男本月5日帶狗兒到錦屏登山，計畫走環狀路線，行經4個三角點，可一口氣爬4座山，然而每座山動輒海拔1500到2000公尺，又非大眾登山路線，環境險惡，路途雜草叢生，邱未攜帶GPS，上山隔天就迷了路。

邱男冷靜拿手機撥打119求救，不料訊號弱到撥不通，改打112才順利與消防局取得聯繫，只是7、8、9日救難人員循可能途徑尋找皆無所獲，幸好10日邱成功撥通，告知其位置有約4公尺寬河床，溪旁有帆布搭的工寮。

消防局查出其最後發話基地台位置在青蛙石，一旁標高1510公尺高台山，交叉比對其敘述地點，研判受困位置在錦屏溪最上游。

消防局第二大隊小隊長馬明義、竹東分隊林佑安、吳忠任3人研判邱男連日來折騰，所剩糧食可能已所剩無幾，決定捨棄平緩山路，選擇從1900公尺處直接下切600公尺到達溪谷，以能加快趕到搜救位置，穿越雜木區及無數陡坡，終於找到邱男待救的工寮。

邱男感慨說，他的糧草早在上山第2天就吃完，接下來僅靠1包花生苦撐，他與蜜雪兒每天分食10、20顆維持基本體力，幸好附近尚有水源，歷劫歸來內心只有一句「感恩」能形容，對消防員致上十二萬分的謝意。

(中時 )