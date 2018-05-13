網友疑7期商圈假日分流交管 中市府：有效降低回堵

2018年05月13日 15:21 中時 盧金足

台中市府強制7期百貨業者分流，民眾依序排隊進入百貨公司，義交值勤費用要求兩家百貨公司支付。（盧金足攝）

台中市府為解決台灣大道7期商圈交通，每到假日排隊進停車場的車流大回堵，實施交通分流與斷流措施。有網友在《爆料公社》貼文質疑為何路面寫著兩家百貨公司分流字樣，還有人員指揮交通？對此，市府交通局長王義川表示，強制百貨業者分流，民眾依序排隊進入百貨公司，避免車流交織，且能降低義交值勤強度，義交值勤費用則要求兩家百貨公司支付，這項措施實施後已有效降低回堵至台灣大道主線上。

有網友在臉書社團《爆料公社》發文質疑，認為台中市百姓的道路為什麼要讓兩條給財團？「我們繳稅金的警察在這裡當財團奴隸，公然圖利廠商」，貼文短短幾小時引發大批網友熱議。

王義川表示，市府為解決緊臨台灣大道的新光、大遠百兩家百貨公司排隊進停車場，車流常從市政北七路、惠中路回堵至台灣大道的困境，啟動分流與斷流措施，惠中路上車流只要回堵至惠中路一半，立即禁止車流再進入惠中路，並阻斷進入市政北七路。

「強制兩家百貨公司分流，民眾依序排隊進入百貨公司，可避免車流交織」，王義川強調，加速車流分流，可降低義交值勤強度，義交值勤費用則要求兩家百貨公司支付。

王義川指出，這項措施實施後，已有效降低回堵至台灣大道主線上，相對於過去的完全不作為，任由兩家百貨公司排隊車流交織回堵，相信目前的措施是正確的。

(中時 )