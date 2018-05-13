拒絕重啟校長遴選　管中閔籲全民捐款「救台大」

管中閔今受訪時呼籲全民捐款救台大，並當場公布捐款網站。（王英豪攝）

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旺報

另類管爺！台大12日舉行本學期第二次臨時校務會議，決議要求教育部立即發放校長當選人管中閔聘書；管中閔13日與媒體茶敘表示，他對512台大校務會議決議與教育部重申「重啟遴選」的回應，就是請社會各界用具體行動捐款，支持財務艱困、今年財務缺口至少十億的台大。他並反問總統蔡英文：「難道不知道幕後黑手是誰嗎？」期待蔡英文在520之前做出明智抉擇。

管中閔表示，邀請媒體茶敘，大家最想知道的，是他對512台大校務會議決議與教育部重申「重啟遴選」的看法；「我的回應，就是請社會各界用具體的行動，捐贈台大，支持財務艱困、今年財務缺口至少十億的台大。」他秀出台大捐贈網站giving.ntu.edu.tw，海內外的朋友可以用支票捐款、郵政劃撥、銀行匯款、ATM轉帳與銀行定期捐款等，具體支持台大。

管中閔表示，希望透過媒體力量，呼籲各界守護這塊土地的希望，別讓台大、讓台灣高教在統治者操弄政治惡鬥底下被打垮。

「台大財務已是『王小二過年』，一年不如一年！」管中閔說，教育部今年高教深耕計畫，台大僅獲得每年18億元，只有「邁向頂尖大學」第一期31億元的6成。若加上台大常年固定財務缺口3至5億，要彌平今年財務缺口，至少要降低成本和募款合計15億元；若還要及時力挽公教年改與環境困頓、高教人才外移等困境，今年資金缺口至少17億。

管中閔說，教育部「長官」大砍台大研究經費十多億，還大吃台大豆腐，要台大「表現氣度」；聽從統治高層的政治介入與操作，窮盡洪荒之力、用盡步數「拔管」，讓台大沒有校長可以主政，許多重大決策無法拍板，直到512台大校務會議決議賦予郭代理校長等同校長的決策權責。

管中閔說，他高度肯定郭代校長這幾個月來的辛勞，也希望社會大眾能把關注「拔管」的心力，轉化為有意義的實際行動，最具體的就是捐贈台大。

管中閔並向蔡總統喊話：「再7天，下個禮拜日就是520，希望蔡總統不要讓拔管案的政治風暴越滾越大，成為520就職演說的不可承受之重！」他反問蔡英文，難道真不知道作出決策、拍板拔管的那隻政治黑手是誰嗎？並期待蔡總統以其政治智慧與高度，儘速停止這場政治風暴無限擴大蔓延，未來7天是最關鍵時日，「要不要做、怎麼做，就在她的一念之間。」

(旺報 )

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