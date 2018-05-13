呂秀蓮、張善政發聲 管中閔：重視這份真誠與良知

管中閔今接受中時專訪。(圖/王英豪攝)

友善列印
旺報

前副總統呂秀蓮、前行政院長張善政連袂發出超越藍綠的聲明，支持教育部盡快發聘書給台大校長當選人管中閔；管中閔表示，他多說甚麼都會侷限這份聲明的價值與高度，只能呼籲社會各界「重視這份聲明背後的真誠與良知」，就知道我們社會共同的出路與希望在哪裡。

管中閔說他和呂秀蓮並不相識，呂、張兩人貼文也沒跟他打過招呼，所以他也是在網路上看到，坦承「看到呂副總統的聲明有點驚訝」，但呂秀蓮、張善政兩人能夠發表聯合聲明，本身就是超越藍綠的意義。

呂秀蓮和張善政在聲明強調，並非支持任何個人，而是呼籲任何爭議，必須回歸「法治」解決。他個人對此多做任何表態，反而侷限呂、張二人聲明的價值與高度，「我只能呼籲社會各界，重視這份聲明背後的真誠與良知，就知道我們社會共同的出路與希望在哪裡。」

至於對512台大臨時校務會議決議，教育部當天晚間立即重申「重啟遴選」；管中閔說，他尊重遴選會職權，至於教育部這份所謂「不是行政處分只是行政指導」的公文，「副本都沒給我！」

之前教育部或行政院發言人徐國勇對管中閔在媒體的各種說詞，管中閔只說是「苟日新、日日新又日新，令人目不暇給」，他個人不會回應教育部與行政院發言人任何形式的媒體喊話，如果這種行政指導與政治指導真希望他回應，請白紙黑字發公文給他；若是行政處分，那就更該發公文給他了。

至於外界傳聞台大代理校長郭大維被「摸頭」、甚至有意長期代理，管中閔表示，教育部長找一位大學校長去談事情「是很正常的事」，他個人不會去揣測，他的身分不適合去說甚麼，但是「郭代理校長是謹守分寸的人。」

427教育部宣布「拔管」之後，隔兩天管中閔媒體茶敘曾表態「不惜走到釋憲那一步」，現在司法戰進度如何？管中閔表示，之後等教育部給台大公文，5月4日教育部發公文之後又等台大開第二次臨時校務會議，媒體問「如果蔡總統520未表態，難道一直被動等下去？」管中閔表示，會和律師商量下一步。

(旺報 )

更多新聞看這裡 專輯》政治黑手亂高教 管爺要小英踹共
管中閔：蔡英文一定知道拔管黑手是誰
張善政、呂秀蓮聲明挺台大 李艷秋：給掌聲加尖叫聲
拒絕重啟校長遴選　管中閔籲全民… 萬人迎佛誕　蔡英文、馬英九、柯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。