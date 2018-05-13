呂秀蓮、張善政發聲 管中閔：重視這份真誠與良知

2018年05月13日 15:21 旺報 簡立欣 、 王英豪

前副總統呂秀蓮、前行政院長張善政連袂發出超越藍綠的聲明，支持教育部盡快發聘書給台大校長當選人管中閔；管中閔表示，他多說甚麼都會侷限這份聲明的價值與高度，只能呼籲社會各界「重視這份聲明背後的真誠與良知」，就知道我們社會共同的出路與希望在哪裡。

管中閔說他和呂秀蓮並不相識，呂、張兩人貼文也沒跟他打過招呼，所以他也是在網路上看到，坦承「看到呂副總統的聲明有點驚訝」，但呂秀蓮、張善政兩人能夠發表聯合聲明，本身就是超越藍綠的意義。

呂秀蓮和張善政在聲明強調，並非支持任何個人，而是呼籲任何爭議，必須回歸「法治」解決。他個人對此多做任何表態，反而侷限呂、張二人聲明的價值與高度，「我只能呼籲社會各界，重視這份聲明背後的真誠與良知，就知道我們社會共同的出路與希望在哪裡。」

至於對512台大臨時校務會議決議，教育部當天晚間立即重申「重啟遴選」；管中閔說，他尊重遴選會職權，至於教育部這份所謂「不是行政處分只是行政指導」的公文，「副本都沒給我！」

之前教育部或行政院發言人徐國勇對管中閔在媒體的各種說詞，管中閔只說是「苟日新、日日新又日新，令人目不暇給」，他個人不會回應教育部與行政院發言人任何形式的媒體喊話，如果這種行政指導與政治指導真希望他回應，請白紙黑字發公文給他；若是行政處分，那就更該發公文給他了。

至於外界傳聞台大代理校長郭大維被「摸頭」、甚至有意長期代理，管中閔表示，教育部長找一位大學校長去談事情「是很正常的事」，他個人不會去揣測，他的身分不適合去說甚麼，但是「郭代理校長是謹守分寸的人。」

427教育部宣布「拔管」之後，隔兩天管中閔媒體茶敘曾表態「不惜走到釋憲那一步」，現在司法戰進度如何？管中閔表示，之後等教育部給台大公文，5月4日教育部發公文之後又等台大開第二次臨時校務會議，媒體問「如果蔡總統520未表態，難道一直被動等下去？」管中閔表示，會和律師商量下一步。

(旺報 )