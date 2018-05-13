被稱「華人財長」 林冠英：我是大馬人

2018年05月13日 15:58 中時 王嘉源

香港《明報》13日報導說，馬來西亞新首相馬哈地12日公布初步內閣人選，執政「希望聯盟」（希盟）四大政黨獲分配四大職位，華裔的「民主行動黨」秘書長林冠英官拜財長，是大馬44年來首次再有華人出任如此高職。身為希盟最大黨的「人民公正黨」儘管先有安華夫人、主席旺阿茲莎內定出任副首相，但這次未獲分配新職位，隨即傳出不滿聲音。馬哈地其後探望安華及商討人事安排，安華女兒指父親可於本周二（15日）正式獲釋。

此前馬哈地表明，新內閣除了自己和副首相旺阿茲莎（人民公正黨主席），將有10名部長，12日記者會先公布其中3名，分別屬於希盟其餘三黨巨頭—民主行動黨秘書長林冠英出任財長，「土著團結黨」主席慕尤丁出任內政部長，「國家誠信黨」主席莫哈末沙布出任國防部長。馬哈地指4大黨須各提交3名人選，以協商填補其餘7個內閣席位。其中林冠英出任財長最受矚目，他是44年來首次有華裔在大馬政府出任如此高職—前「馬華公會」總會長陳修信在1959年至1974年期間出任財長。《星洲日報》網站報導形容這是華裔社群「最驚喜的消息」。

《明報》指出，華人政治地位在大馬向來是敏感議題，林冠英登上財長高位亦難以迴避。記者會上有大陸記者以英語提問身為「華人財長」有何改革方針，林冠英即時澄清自己看重「馬來西亞人」身分，「我不以華人自居，我把自己看作是馬來西亞人」。現場即向他報以一陣歡呼。林冠英強調「焦點集中於幫助大馬人……檢討所有不利於馬來西亞的協定，以維護馬來西亞人的權益，捍衛馬來西亞人的工作機會及貿易機會」。他又指新政府將致力減輕人民負擔，包括廢除消費稅、發放一馬援助金和穩定油價等。

本身是大馬華人的香港城市大學亞洲及國際學系客席助理教授尤維勵向香港《明報》稱，以大馬政治傳統，財長和內政部長是最重要的內閣職位，林冠英的地位明顯勝過前首相納吉布時代的其他華人閣員，對部分華人社群來說更是華人重返獨立初年的象徵高位。但他認為，「華人在全國政壇的玻璃天花仍然存在」，林冠英的財長已是華人當前可爭取的最高位置。

不過，《明報》說，新公布的3名部長人選未有公正黨人，似乎惹來後者不滿。公正黨副主席拉菲茲其後宣稱，上述內閣名單是馬哈地單方面宣布，該黨未參與，強調仍在協商，並非最終定案。他又指馬哈地將到醫院拜會公正黨實際領袖安華，商討人事任命。安華因在囚未能參選，選前抱恙入院，馬哈地就任後即指最高元首已應允赦免他，未來會向他讓出權力。安華女兒努魯伊莎12日稱，父親會在周二（15日）正式獲釋。

安華1990年代末曾出任馬哈地的副首相兼財長，但後者趕走安華後自兼財長一職，自此大馬首相長期兼任財長。尤維勵指出，這被認為會為財政濫權大開中門，是納吉布醜聞的根源，因此林冠英這次獲任財長亦有讓此職重新與首相位置分家的重要政治意義，「有望恢復（馬來西亞）所需的權力分散……諷刺的是（始作俑者的）馬哈地親自『撥亂反正』」。

馬哈地另宣布，委任大馬首富兼嘉里集團創辦人郭鶴年及國家銀行前總統潔蒂等5人組成「傑出人物理事會」，以為掌管國政經驗不足的新團隊提供意見。

(中時 )