秀智淋雨10小時拍到快死了 導演竟未察覺！

2018年05月13日 15:44 中時 李承陽

秀智超敬業，開拍前1年勤練盤索里技巧。（華聯國際提供）

皮膚白皙的秀智在電影中用木炭化妝。（華聯國際提供）

「國民初戀」裴秀智12日剛結束台北見面會，主演的《絕代戀歌》也即將上映，電影講述在1867年，韓國女性無法唱傳統曲藝「盤索里」的時代，秀智飾演勇敢追夢的朝鮮第一位女歌者，和飾演老師的柳承龍間有段不為人知的動人故事，她為電影下足苦功，除了勤練盤索里的高難度轉音，更一度拍到快要病倒。

秀智開拍前用了1年時間跟著老師，努力學習盤索里的唱法，為詮釋角色，每一次的學習無論是1小時還是2小時，她都會全程錄音，表示：「雖然同時有其他工作，無法每天學習，但每天都在聽，不會的地方也能立刻知道。」並開心分享最大的收穫，就是在回頭聽到以前的錄音時，發現自己每天都有在進步。

電影中一場在雨中大喊長達10小時的橋段，讓秀智吃足苦頭，描述不僅在拍完後得了重感冒，拍攝當下甚至一度以為：「啊！可能就這樣死了呀！」透露當下淋著雨還要一直大喊，有一瞬間頭很痛，甚至感到有些貧血，覺得全身的血液都湧到腦袋裡，她說：「但是不真正喊的話表情不到位又不真實，所以就一直在喊，導致體力有些吃不消。」形容當下就像一直倒立的感覺。

導演李忠弼也說明當時天氣很冷，秀智只穿了一件薄薄的韓服，但其實擔任導演的他對這些都不太重視，只關注有沒有成功演出對的情感，後來還是工作人員跟他說：「已經夠了！如果換成一般女演員的話肯定就不拍了。」敬業態度讓人非常感動，他說：「秀智一直到我喊ok為止都很投入，最驚訝的是，拍完了之後她又立刻恢復笑容跟大家說辛苦了。」

適逢5月份母親節的到來，華聯國際應景推出「跨越時代的美麗 - 韓流巨星影展第一季」，一次祭出3部韓國年度好片，有《消失的女人》、《記得愛過你》以及《絕代戀歌》，於 5月18日起3部新片同步正式上映。

(中時 )