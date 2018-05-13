MLB》擺爛歪風盛行 球迷是否也有一點責任？

2018年05月13日 16:00 中時電子報 盧品青

現在看球是否愈來愈沒懸念了？職業球隊「擺爛」的行為正在侵蝕大型球類聯盟，除了職籃NBA擺爛求籤早已蔚為風尚，職棒大聯盟似乎也開始效法。美媒《華爾街日報》指出，以目前的戰績走勢，本季可能會有6支百敗球隊，打破MLB難堪紀錄。

擺爛的原因有很多，以職籃來說，新秀的成熟只需要很短的時間，因此1支狀元籤或是首輪籤就有可能翻轉球隊的命運。棒球的籤沒有那麼大的功效，新秀也不是即戰力，需要好幾年來養成，但擺爛還是發生了。

美媒《雅虎體育》作家麥克歐茲(Mike Oz)指出，擺爛歪風盛行，恐怕也是球團為了迎合球迷才做出的策略。「在現代體壇，球迷重視總冠軍勝過一切，他們不會真的在乎你取得的手段，但你就是必須奪冠。」

這也就是為什麼例行賽戰績優秀的總教練只要在季後賽失敗，球團就會毫不留情予以開除，因為高層與球迷眼裡只有總冠軍。在這種成王敗寇的氛圍，球員忠誠和情感一文不值，全是在商言商。

馬林魚如果不是刻意擺爛，就不會一口氣賣光全部的主力球星，多年前的太空人也是一樣。不過有些球隊是真的很爛而不是故意的，比如當年的小熊。結果前兩年就是小熊和太空人拿了冠軍。

歐茲說：「你贏了86場例行賽，最後發現擠不進季後賽，你的努力毫無意義。不如一開始就擺爛重建，看準時機博一把，這樣贏面豈不是更大？因此請球迷別生氣，職業球隊擺爛的時代已經到來了。」

(中時電子報)