影》疑挺IS！印尼3教堂炸彈連環爆10死38傷

警方將教堂爆炸案現場圍起封鎖線。(圖/路透)

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中時電子報

印尼泗水在周日度過了一個十分不平靜的早上，連續3個教堂遭到炸彈攻擊，其中至少有一起是自殺炸彈攻擊，造成至少10人死亡、38人受傷。印尼情報單位也對表示，這次攻擊的幕後主使疑似是受到伊斯蘭國（IS）啟發的激進組織「神權游擊隊」（JAD）。

印尼第2大城泗水3間教堂今天上午7點30分開始陸續遭到自殺炸彈攻擊，造成至少10死38傷，分別是聖瑪利亞教堂（Santa Maria Church）有至少2人喪生，泗水中央聖靈降臨教派教堂（Centre Pentacostal Church）有至少1人喪生，GKI教堂（GKI Diponegoro Church）有至少2人喪生。

印尼炸彈攻擊案造成多人死傷。(圖/路透)
印尼炸彈攻擊案從遠方就可以看到教堂冒出濃煙。(圖/路透)

東爪哇警方發言人曼杰拉（Frans Barung Mangera）表示，有3座教堂傳出3起攻擊。其早上7點30分開始，每樁致命爆炸都間隔不超過10分鐘。目前受害者身分尚待釐清。警方也表示攻擊事件是由自殺炸彈客所為。

對此印尼情報單位發言人普萬托（Wawan Purwanto）也表示，這幾起攻擊有可能與上周雅加達的監獄發生的伊斯蘭激進分子的致命監獄人質事件有關。

普萬托也透露這起連環攻擊案的幕後主使可能就是「神權游擊隊」，並稱該組織已經策劃這件事以久。

印尼是目前世界上擁有最多穆斯林人口的國家，近年來隨著IS恐怖組織試圖在該國內招募成員，也讓印尼加劇了與激進極端主義的抗爭。

(中時電子報)

文章來源：At least 10 killed in 3 church bombings in Indonesia

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