最年輕影帝劉亞仁分飾兩角 《芝加哥打字機》明日上映

2018年05月13日 16:13 中時 李承陽

劉亞仁（左）和林秀晶有不少精采對手戲。（東森戲劇台提供）

因一台神祕的打字機，將看似沒有關係的3人牽連在一塊兒。（東森戲劇台提供）

林秀晶（左）跟年輕演員飆戲，過程很享受。（東森戲劇台提供）

劉亞仁（中）一人分飾兩角，演技令人驚艷。（東森戲劇台提供）

韓國演員劉亞仁在30歲前就拿下青龍獎影帝與百想視帝，被譽為史上最年輕的影帝，在主演的韓劇《芝加哥打字機》中，他一人分飾前世今生兩角，詮釋個性氣場完全不同的樣貌，再次展現演技本領，其中一場與狗狗對戲橋段，時而崩潰時而賣萌的表現，更是獲得眾多好評。

睽違13年沒有拍攝電視劇的林秀晶提到，一開始看到劇本就被深深吸引，覺得劉亞人演出的角色很有魅力，加上自己是他的粉絲，有機會的話一定要合作一次，所以毫不猶豫接下這部作品。

劇中林秀晶與劉亞仁、高庚杓、郭時陽有不少的對手戲，3位男演員劇中角色都有各自的擁護者，引發熱烈討論，已經37歲的童顏美女林秀晶對拍戲現場也大大讚賞，與這些小鮮肉演員一起工作，她笑著表示：「很享受也很幸福。」

劇情描述由劉亞仁飾演的超人氣作家，在遇到狂熱粉絲林秀晶後，接連遭遇一連串莫名事件，並陷入了寫作低潮，就在此時，不是出自他本人之手的代筆小說迅速翻紅，為了尋找真相便開始追查代筆作家，沒想到高庚杓試演的「代筆作家」竟是幽靈，還附身在一台古老的打字機上，因為這台打字機，將看似沒有關係的3人牽連，交織出奇幻復古的浪漫愛情故事。《芝加哥打字機》14日起，周一至周五晚間10點，於東森戲劇台首播。

(中時 )