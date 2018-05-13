三年前蔡挺同婚 今婚姻平權法遭全黨立委封殺

2018年05月13日 16:19 中時電子報 喻華德

據網路媒體上報11日報導，時代力量黨團11日上午在立法院院會提出變更議程，希望盡速處理婚姻平權相關法案。不過，表決時除了時代力量立委外，只有民進黨立委段宜康、國民黨立委許毓仁投下贊成票，被多數民進黨立委封殺。

三年前民進黨總統候選人蔡英文在野時挺同婚影片

三年前(104年)民進黨總統候選人蔡英文的臉書專頁公布宣傳影片，稱「在愛之前，大家都是平等的。我是蔡英文，我支持婚姻平權。讓每個人，都可以自由去愛，追求幸福」。

蔡英文的競選影片當時號招民眾參與10月31日舉行的「2015臺灣同志遊行 TAIWAN LGBT PRIDE 」。去年的同志遊行在10月28日舉行，當時據網路媒體風傳媒報導，捍衛家庭學生聯盟及臺灣宗教團體愛護家庭大聯盟招開記者會，痛批這次的遊行主題「多元教慾」過於著重性慾，而非真正的性別平等教育，將使同志被污名化，貼上負面標籤。

據風傳媒報導，這次時力提出變更議程案，表決時只有時力四位立委和國民黨許毓仁、和民進黨段宜康投讚成票，而時力林昶佐因塞車未參加院會投票。因此擱置已久的婚姻平權慘遭民進黨多數立委封殺，無法在當日院會處理。

106年1月，國民黨臺北市議員鐘小平取得民進黨立院黨團Line群組對話紀錄，其中有人則稱「從最近的民調來看，時力的政黨支持度穩定在12%以上其中主力是年輕人。更令人擔憂的是，時力支持者敵視國民黨，超過的敵視國民黨。難道我們要把整個世代送給時代力量？」而段宜康說「我們在年輕選票的支持度，不到半年就進了加護病房，如果在同婚議題在受傷，大概就沒救了」。

「挺同婚」議題當時曾引起臉書網友一面倒將大頭照換成彩虹旗版，表達對「婚姻平權」的強力支持。臉書粉絲專頁「小胖子的陽春麵」評論稱「民國104年，喊話支持兩性平權；107年，全黨封殺兩性平權。被抓包騙票也沒在怕，年底一句 『不然你要投給國民黨嗎?』 就全員歸位了」。臉書粉絲專頁「你這麼好騙，你家裡人知道嗎」評論「好了，誰在騙很清楚了，當初買的小英彩虹商品可以剪一剪了。」

洪秀柱曾說「時間是最好的照妖鏡，可以看出滿口謊言的政客臉孔」，網路流行語「潮水退了就會知道誰沒有穿褲子」。

旺旺中時媒體集團近期拋出「無色覺醒」議題，主旨在於破除顏色政治，不要讓94%人民被6%政黨黨員綁架，「對的理念就要支持，讓人民過更好的日子」。

(中時電子報)