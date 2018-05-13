萬人迎佛誕　蔡英文、馬英九、柯文哲同場浴佛

2018年05月13日 16:29 中時 楊騰凱

今日是「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一，為此，慈濟也在全球37地舉辦全球慈濟浴佛典禮，總計超過25萬人次參加，以恭敬心「禮佛足、接花香」虔誠祈願，身心虔敬感念佛恩。台灣最大的一場浴佛活動則在中正紀念堂舉行，由蔡英文總統、前總統馬英九、台北市長柯文哲率眾獻供。

慈濟基金會表示，花蓮慈濟靜思堂廣場在拂曉時迎接今日首場浴佛大典，年初經歷「0206花蓮震災」，當地政府機關、50位警消人員、震災受災鄉親也前來祈福。幾乎年年參加的花蓮縣警察局今年共有30位警察參加，帶隊的是1月上任的李西河局長，李西河表示，希望藉此將大愛的精神散布出去，社會如果充滿了愛，治安就會好，浴佛過程，也祈禱世界更祥和、溫暖。

慈濟基金會指出，在中部地區，清水靜思堂邀約85對「三代同堂」家族，參與這場超過1400人的浴佛孝親活動，「三代同堂」家族中，年齡分布從最長92歲，到剛滿周歲的小嬰兒，共380人。慈濟志工準備了一籃象徵長壽的壽桃、康乃馨，送給「三代同堂」的長輩。在奉茶活動時，也播放溫馨孝親歌曲，現場溫馨感人。

在南部地區，6國共150餘名新住民穿著傳統服飾到場參與浴佛，當中有不少是慈濟園區辦的新住民成長班、蕙質蘭心班學員，許多學員因此考到證照而有一技之長。新住民們與家人一起參加慈濟浴佛典禮，心念合一禮敬諸佛，氣氛莊嚴隆重。

在海外地區，慈濟志工同樣以虔誠的心祈福。在亞洲，泰國慈濟志工與當地民眾約470位，透過電視轉播與花蓮靜思堂同步浴佛。在非洲，南非與莫三比克志工透過演繹佛典故事、話劇，以淺顯易懂故事讓當地民眾更了解浴佛的意義。

至於台灣最大規模的浴佛大典，則在台北市中正紀念堂舉行，包含總統蔡英文、臺北市長柯文哲、前總統馬英九、各國使節及政要等人，在法師引領下，與全場萬眾一心、齊聲唱誦爐香讚、讚佛偈，更虔誠念誦祈福文，接著依序「禮佛足、接花香」浴佛，隨後繞佛繞法、虔誠祈禱、大回向，全程歷時約1小時。

(中時 )