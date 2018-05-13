新南向好聲音！新二代與媽同唱解鄉愁

2018年05月13日 17:02 中時 柯宗緯

高市社教館13日舉辦「新住民歌唱大賽」，越南媽媽阮梅香（右）與女兒黃璟媛精心打扮，合唱越南歌曲贏得冠軍。（柯宗緯攝）

新南向好聲音！高市社教館13日舉辦「新住民歌唱比賽」，來自越南、印尼、泰國、柬埔寨、馬來西亞的媽咪們，同台飆唱國、台語歌曲，融入台灣當地生活，而新二代更與媽媽合唱祖國歌謠，一解媽媽思鄉愁，度過一個難忘的母親節。

個人組經兩輪歌喉戰，來自越南阮桂雯以《思念你的心肝你敢知》細膩歌聲傳遞真情，搏得滿堂彩。她說，嫁來台17年，工作之餘喜歡唱歌，賽前因丈夫車禍原要放棄出賽，但後來丈夫鼓勵不要棄賽，如願抱得冠軍。

印尼籍新移民黃美娜則以《軟心肝》應戰，歌聲款款動人，全場觀眾聽得如癡如醉，榮獲亞軍。印尼藉何依宓也是演唱《思念你的心肝你敢知》，好聲音令人驚艷，拿下第3名。

特別的是，新二代親子組有8組報名，唱的是母親本國母語歌曲。越南媽媽阮梅香從台中前來，與幼兒園女兒黃璟媛精心打扮，合唱越南歌曲《Ca tuan deu ngoan（天天都乖）》，穩健颱風及俏皮又帶點婉約的風格，不負眾望奪得冠軍。

另外，慈濟基金會高雄分會今辦母親節浴佛大典，高雄市副市長楊明州率民政局、教育局等一級主管擔任獻供人員，來自越南、印尼、中國、泰國、菲律賓、柬埔寨等6國超過150位新住民身穿傳統服飾，偕同家人一同參與，象徵族群心念合一禮敬諸佛，場面莊嚴隆重。

(中時 )