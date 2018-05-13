新南向好聲音！新二代與媽同唱解鄉愁

高市社教館13日舉辦「新住民歌唱大賽」，中場表演邀請高市教育局副局長王進焱（右二）歡樂共舞。（柯宗緯攝）

友善列印
中時
高市社教館13日舉辦「新住民歌唱大賽」，越南媽媽阮梅香（右）與女兒黃璟媛精心打扮，合唱越南歌曲贏得冠軍。（柯宗緯攝）

新南向好聲音！高市社教館13日舉辦「新住民歌唱比賽」，來自越南、印尼、泰國、柬埔寨、馬來西亞的媽咪們，同台飆唱國、台語歌曲，融入台灣當地生活，而新二代更與媽媽合唱祖國歌謠，一解媽媽思鄉愁，度過一個難忘的母親節。

個人組經兩輪歌喉戰，來自越南阮桂雯以《思念你的心肝你敢知》細膩歌聲傳遞真情，搏得滿堂彩。她說，嫁來台17年，工作之餘喜歡唱歌，賽前因丈夫車禍原要放棄出賽，但後來丈夫鼓勵不要棄賽，如願抱得冠軍。

印尼籍新移民黃美娜則以《軟心肝》應戰，歌聲款款動人，全場觀眾聽得如癡如醉，榮獲亞軍。印尼藉何依宓也是演唱《思念你的心肝你敢知》，好聲音令人驚艷，拿下第3名。

特別的是，新二代親子組有8組報名，唱的是母親本國母語歌曲。越南媽媽阮梅香從台中前來，與幼兒園女兒黃璟媛精心打扮，合唱越南歌曲《Ca tuan deu ngoan（天天都乖）》，穩健颱風及俏皮又帶點婉約的風格，不負眾望奪得冠軍。

另外，慈濟基金會高雄分會今辦母親節浴佛大典，高雄市副市長楊明州率民政局、教育局等一級主管擔任獻供人員，來自越南、印尼、中國、泰國、菲律賓、柬埔寨等6國超過150位新住民身穿傳統服飾，偕同家人一同參與，象徵族群心念合一禮敬諸佛，場面莊嚴隆重。

(中時 )

萬人迎佛誕　蔡英文、馬英九、柯… 母親節不送康乃馨 施志昌送外埔…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。