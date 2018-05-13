慈濟草屯戶外浴佛大典 二千餘人參與 場面莊嚴隆

2018年慈濟草屯浴佛大典，由法師帶領大眾虔誠祈禱願天下無災難。（楊樹煌攝）

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草屯中山公園運動場慈濟浴佛大典，南投縣長林明溱特地趕至虔誠浴佛祈福。（楊樹煌攝）
慈濟草屯浴佛大典，侍親至孝的慈濟志工賴碧美（左），陪伴罹病雙親與婆婆一同前往浴佛。（楊樹煌攝）
慈濟在草屯中山公園運動場舉行盛大的感恩浴佛大典，慈濟師兄姐們至誠獻花禮敬。（楊樹煌攝）

慈濟基金會為慶祝「佛誕節、母親節、慈濟日」，今13日在草屯中山公園運動場舉行盛大的感恩浴佛大典，高達2000餘人參與盛會，場面莊嚴隆重；侍親至孝的慈濟志工賴碧美，亦陪伴罹病雙親與婆婆同前來浴佛，並以最恭敬的心獻上溫暖的擁抱，雙親當場流下感動淚水，現場氣氛感人。

在浴佛大典中，首由法師帶領大眾虔誠唱誦佛號禮敬諸佛，並由慈濟志工引領會眾以手沾香湯、躬身「禮佛足」，表達至誠禮敬，祝福吉祥之意，一起為台灣祈福，為世界祈安。

2018年慈濟浴佛大典，今年以「大愛共伴有情天、寸步鋪路護大地」為主題，期待人人都能體會佛心，破除迷情，向佛陀學習具清淨的「覺有情」，人與人彼此尊重、相互感恩，心中恆存大愛，來祈願「平安吉祥」。

慈濟浴佛大典，除林縣長、前農委會主委陳志清、藝術大師李轂摩、草屯地區各級民意代表及各社團都熱烈參與，誠心浴佛祈福。

尤其更溫馨感人的是，同德家商師生為感恩慈濟平時給弱勢家庭學子的就學濟助，特由校長林元貴帶領百餘位師生參與，該校時尚美容科學生並在現場開設按摩服務區，為參與的鄉親服務。

(中時 )

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