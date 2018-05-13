雲林家扶送愛心 讓媽媽自由購開心過母親節

2018年05月13日 16:57 中時 許素惠

雲林家扶中心獲捐善款，讓受助家庭到雲林縣褒忠7-11超商自由購，每戶1300元。（許素惠攝）

雲林家扶中心獲捐善款，讓受助家庭到雲林縣褒忠7-11超商自由購，民生必需品最受青睞。（許素惠攝）

嘉義市國際工商經營研究社社長蔡長晃（右一）、北英獅子會社長吳雅雯（左一）及雲林家扶副主委呂保岳（左二）與雲林家扶中心受助家庭一同切蛋糕，歡慶溫馨母親節。（許素惠攝）

雲林家扶中心獲捐善款，13日招待220名媽媽到超商每戶採買1300元民生用品，此外並送每戶一個蛋糕，現場更幫婆婆媽媽敷面膜，讓大家水噹噹地優雅購物，肚子與面子兼顧，但有阿嬤不習慣，說只擔心養不飽孫子，實在無心也無暇管外貌。

嘉義市國際工商經營研究社社友集資20萬元，結合雲林家扶中心舉辦「家扶母親‧溫暖在心」母親節活動，前進雲林縣褒忠鄉7-11超商自由購。

勤儉持家的婆婆媽媽幾乎都選購米、油、鹽、醋、衛生紙等日常生活必需品，若有餘裕則滿足一下小孩慾望添購洋芋片等零嘴，此外也加贈一個蛋糕慶祝母親節。

多數婆婆媽媽初體驗的是免費敷面膜，62歲阿嬤吳金枝敷上清透舒服的黑面膜，開心地說，從來沒有用過面膜，因為很貴買不下去，敷在臉上「古溜古溜」的，感覺變年輕了。

57歲阿嬤蘇美玲回收資源撐起一家5口生計，相當辛苦，經濟壓力很大，節儉過生活是必要的，趁機多買些衛生紙、洗衣粉等，面膜等保養品對她而言是奢侈品。

71歲的丁姓阿嬤也笑說，錢養孫子都不夠花了，哪可能買面膜保養，很感謝獅子會幫忙讓她們可以買需要的東西，也體驗一下清涼的面膜。

國際工商經營研究社長蔡長晃表示，該社希望給弱勢家庭最需要的協助，所以集合統一超商褒忠門市、北英獅子會、好鄰居文教基金會、北港獅子會、嘉義麻吉樂團，提供購物金，準備大量民生用品，讓受扶家庭選購想要的衛生紙、泡麵等生活必需品。

(中時 )