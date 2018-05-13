全球唯一「teamLab」常設展館 東京台場6月開幕

2018年05月13日 17:08 中時 徐力剛

作品「Flowers and People／花與人 不為所控卻能共生－度時如年」，走入滿天花卉異想世界。（圖片取自Shopping Design網站）

作品「Graffiti Nature／塗鴉大自然」。（圖片取自Shopping Design網站）

「Light Ball Orchestra／光球管弦樂團」為大型互動裝置，輕快音樂透過碰觸各色球體產生共鳴，十分適合小朋友玩耍。（圖片取自Shopping Design網站）

作品「Forest of Resonating Lamps」仿造天燈設計互動體驗，拍照效果十足。（圖片取自朝日新聞網）

展場炫麗光影與色彩，吸引無數旅客爭相前來體驗。（圖片取自朝日新聞網）

被譽為全球10大必看藝術展的teamLab，多年來在美國、泰國、新加坡及日本展出，名聲享譽國際。去年「teamLab」舞動藝術展首度來台展演，特殊光影互動裝置成為時下熱門打卡景點，今年6月全新固定展館「MORI Building DIGITAL ART MUSEUM」將於日本東京台場盛大開幕，帶來全新視覺震撼。

全新MORI Building DIGITAL ART MUSEUM坐落於palette town中，1萬平方公尺寬敞室內空間將展出40件作品，搭配520台電腦、470台投影機，色彩繽紛光影效果彷彿進入童話世界，讓人目不轉睛。

創立於2001年的teamLab組成團隊十分多元，匯集各領域專業人士，如藝術家、程序員、工程師、CG動畫師、數學家、建築師、網頁＆圖形設計等組成，期望實現藝術、科學與創新之間平衡。teamLab核心精神在於「創造性」，結合科技與藝術創作打造光影互動空間，再加上「對於存在相同空間之人群的關係性賦予變化，使人積極地感受他人的存在」，由團隊協作達成更大效益。

全新落成MORI Building DIGITAL ART MUSEUM中，隨旅客動作變化，各色燈泡明滅閃爍及整面花牆盛開飄落，或是Forest of Resonating Lamps，無數天燈閃耀空中，搭配不同色澤光線折射，適合大小朋友一同遊玩。

(中時 )