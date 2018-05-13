捍衛退休公教權益 花蓮、金門縣府明聲請年改釋憲

2018年05月13日 17:23 中時 許家寧

花蓮、金門縣兩地方政府將在立院聲請釋憲，並邀請兩縣退休公教協會代表發表訴求。（資料照片，許家寧攝）

年金改革法案將從7月1日上路，花蓮縣府將與金門縣府14日將攜手由地方政府主動提出釋憲案，捍衛退休公教權益，花蓮縣長傅崐萁與金門縣副縣長吳成典，明早將委託8名陣容堅強律師團在立法院說明釋憲策略，共同為退休公教發聲。

花蓮縣府指出，近期軍警消人員反年金改革陳抗不斷，造成不少流血衝突意外，花、金兩偏遠離島縣有幾十萬年事己高的退休軍公教，若是年金改革法案違背法律不能溯及既往的原則，將會對公教人員退休後的安養生活造成莫大衝擊。

如果由退休人員個別提起訴願、復審、行政訴訟等一連串程序，不僅勞民傷財且曠日費時，眼見立法院達到3分之1立委連署提案釋憲門檻困難的情況下，花蓮縣府將委託律師團提出釋憲，此舉獲得金門縣長陳福海認同，兩縣因此決定聯合聲請年改釋憲。

針對年金改革，傅崐萁日前在議會施政報告也代表所有軍公教人員，呼籲中央政府懸崖勒馬，他強調，公教貢獻一生的青春與汗水，讓台灣這塊土地能夠安定，一個國家如果沒有優秀的人才進入公部門為民眾服務的話，這個國家的前景堪虞。

對此，反年改的「花蓮團結聯盟」發言人郭元勳則樂見其成，指出釋憲已是最後一招，很感謝花蓮與金門兩縣重視退休軍公教權益，願意當領頭羊提釋憲，以合法的方式給予退休公教爭取權益的機會，也希望其他縣市政府跟進，一同迫使中央政府正視這個問題。

(中時 )