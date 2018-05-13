影》日本首架大型無人機測試！美MQ-9軍轉民改良機

日本「守護者」無人偵察機在長崎縣壹岐機場，進行了首飛及降落測試。(YouTube截圖)

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中時電子報

日本首架大型無人機日前在長崎縣壹岐機場進行飛行測試。這架「守護者」海洋偵查無人機是美國通用原子航空公司(General Atomics Aeronautical Systems Inc, GA-ASI)根據MQ-9死神無人機進行改良的版本，與死神無人機最大的不同是，這是一架由軍用改為民用的大型無人機。

根據美國通用原子航空公司發佈的新聞稿說，日本當地時間9日，長崎縣壹岐機場舉行了「守護者」無人偵察機的揭幕儀式。這是一款由美軍MQ-9死神無人機衍生而出的產品，也屬於「軍轉民」的典型產品。主要的測試目的在於推動民用和科學應用。

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「守護者」無人機將為日本政府機構搜集各種科學研究數據，並在長崎縣壹岐島執行任務。

該機的傳感器包含了一個遠程海上搜索雷達、光學和紅外線攝影鏡頭，以及含有短程空對空雷達的防撞系統等。

每次出動勤務，「守護者」大約可以維持超過20小時的續航力。

報導說，「守護者」無人偵察機進行了首飛及降落測試，並在日本海及非隔離民航空域進行飛行測試。

另據《朝日新聞》報導，雖然目前這架無人機的測試範圍僅在於民用目的，但是未來仍有可能作為軍事用途。目前這架無人機的使用目的並未公開。

(中時電子報)

文章來源：Flights of first large-scale RPA conducted off Iki Island

文章來源：日本で飛ぶ米国無人機、原形は「死に神」　運用は不透明

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