溫馨母親節！JJ 獻愛汶川地震 阿妹陪母散步「只想跟著妳」

2018年05月13日 17:40 中時 尤嬿妮

阿妹（左）和媽媽感情深厚。（翻攝張惠妹臉書）

Jolin（右）今和姊姊、姊姊兒子一起和媽媽過節。（翻攝Jolin臉書）

林俊傑 (JJ）是圈內出名孝子，近期在大陸忙巡演的他，日前提早飛回新加坡，除了陪媽媽共度母親節，JJ不忘獻出大愛，12日透過臉書直播，獻唱10年前汶川地震發生時，為了鼓勵災民，他花二天一夜創作的歌曲〈愛與希望〉，藉由音樂提醒大家，「無論如何，只要心中有愛、心中有希望，依然可以度過難關」。

昨是汶川大地震10周年，人在新加坡的JJ，和他位於台北的「聖所」工作室裡2位樂手合作，以吉他改編〈愛與希望〉，JJ感性表示：「10年後的今天，希望音樂依然可以帶給大家愛的溫度、力量和希望！」

張惠妹（阿妹）孝順母親眾所皆知，年初得知母親健康亮紅燈，她於2月新專輯演唱會結束後便休假至今，全心陪伴剛切除大腸癌腫瘤的張媽媽；今天是一年一度母親節，阿妹在社群網站分享媽媽悠閒逛花園的影片，似乎是阿妹跟在母親身後偷偷拍下的，阿妹感性說：「只想跟著妳、看著妳！」粉絲感動留言「溫暖永遠在背後」。

此外，Jolin今天也趁著工作前，和姊姊陪媽媽過節，母女3人開心品嚐「皇后陛下」特製的翻糖蛋糕，Jolin說：「送給我兩位可愛的年輕母親...並祝福她們和全天下的母親們，不斷散發更多的母愛，鞭策和激勵我更加更加更加溫柔的對待我家肥熊！」

(中時 )