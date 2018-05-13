埔里「聚一聚」川味酸辣湯 主廚Tony大叔展手藝

▲埔里鎮聚一聚川味餐廳道地的傳統川味「酸辣湯」。（楊樹煌攝）

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▲埔里鎮聚一聚川味餐廳掌廚已逾30年的Tony大叔大主廚朱台勝。（楊樹煌攝）
▲聚一聚川味餐廳老闆娘朱太太，特別推薦她們的白斬雞是純放山土雞。（楊樹煌攝）
▲埔里聚一聚川味餐廳的各式滷味，不但客人讚賞，老闆更引以自豪。（楊樹煌攝）
▲埔里聚一聚川味餐廳就位在埔里鎮西安路一段埔里網球場對面。（楊樹煌攝）

「酸辣湯」是中國四川著名家常菜，也是經典四川開胃湯，隨著社會變遷，能做出道地傳統川味酸辣湯的老師傅已不多；埔里鎮有家跟隨川菜老師傅習藝，在美國及台北掌廚逾30年的Tony大叔，而今在埔里聚一聚川味餐廳當主廚，特別展現傳統酸辣湯手藝，不但讓人回味無窮，並使該店遠近馳名，經常高朋滿座。

位於埔里鎮西安路一段265號，網球場對面的聚一聚川味餐廳老闆朱台勝，人們都稱呼他為Tony大叔，在西元1982年由台北前往美國與川菜老師傅習藝，並在美國開設川菜館，以酸辣湯、生炒牛肉拌麵、麻辣牛肉麵等各種麵食、各式滷味、麻辣火鍋及熱炒料理在美國享譽盛名，成為華人最愛。

時隔30年後，朱台勝年已65歲，自覺應是退休安養天年之時，決定將美國餐廳結束，退休返台定居，並在全省巡迴找尋宜居之地，最後決定在好山好水、氣候宜人的台灣地理中心埔里鎮定居，並以聚一聚川味館將獨門手藝與地方鄉親和熱愛川味美食的饕客結緣，從此與埔里鎮民結下不解之緣。

Tony大叔表示，傳統的酸辣湯主要食材有肉絲、紅蘿蔔絲、筍絲、豆腐絲、黑木耳絲、冬菇、鴨血、胡椒粉或花椒，勾點芡煮得濃濃稠稠的，淋上蛋花，加點蔥花或香菜，用醋的酸和白胡椒的辣，點綴出酸辣湯的關鍵味道，成為地傳統川味酸辣湯。

Tony大叔並指出，因為台灣人對酸辣沒那麼重口味，返台後做菜時都會隨著客人需求，將辣味、鹹度做適度減量，包括該餐廳的招牌菜生炒牛肉拌麵、麻辣牛肉麵、砂鍋魚頭、蔥爆牛肉、麻辣鴨血豆腐、鹹酥蝦、咕老肉及各式滷味等等，成為適合台灣人的口味；尤其該店自製的手工拉麵，更是讓人回味無窮，吃了還想再吃。

聚一聚川味餐廳除有手藝精湛的川味老師傅Tony大叔來主廚，店中並有勤奮可愛的賽德克熟女阿娟及布漢合體的小燕兒幫忙，成為店熱情親切的服務品質。

(中時 )

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