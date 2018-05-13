大反轉！悔批哈利娶妹將釀歷史大錯 梅根兄道歉求婚禮邀請函

2018年05月13日 17:44 中時電子報 蔡萱

梅根與哈利王子舉止間展現兩人的好感情。(圖/美聯社)

美國女演員梅根將在下周日嫁給英國哈利王子成為王子妃，然而她在婚前卻遭到遠在美國的哥哥小托馬斯，在4月底寫公開信勸哈利別取這個膚淺、自負的妹妹，還說若不聽勸會釀成「王室史上最大的錯誤」。沒想到才事隔不到半個月，沒被邀請參加婚禮的小湯瑪斯被爆在月初後悔此舉，又寫親筆信給梅根道歉，同時力求梅根邀請他與家人參加婚禮。

小湯姆斯（Thomas Markle Jr.）被爆在3日又寫了第二封親筆信，不同於上一封是寫給即將成為妹婿的哈利王子，這次湯瑪斯則是寫給了下周的新娘，也就是妹妹梅根，他在信中說到：「我知道我不完美，我們家族裡的人也都是如此，但無論如何我們是妳僅有的家人。」

不同於上一封信中小湯瑪斯措辭強烈的批評梅根，小湯瑪斯先是在信中細數看著梅根長大的感動，也說儘管兩人過去都不曾住在一個屋簷下，但是仍還念兩人曾經一起共同度過的2-3個聖誕節及感恩節。

接著小湯瑪斯也為上一次寫公開信批評梅根「膚淺、自負」以及哈利娶她將釀「皇室史上最大錯誤」道歉，「梅根，我為妳感到驕傲，我真心希望妳與哈利王子可以擁有一個美好的婚禮及未來。我很抱歉我向哈利王子發洩我的沮喪，甚至還勸他要取消婚禮，那只是因為我對自己沒被邀請去參加婚禮感到困惑」。

梅根與哈利即將在下周舉行婚禮。(圖/美聯社)

除此之外，小湯瑪斯也一改要與梅根「玉石俱焚」的態度，「儘管妳沒邀請我與其他家人參加婚禮讓我很受傷，但現在還不遲邀請我們去參加妳的婚禮，我們應該都要在那妳的婚禮上給予妳支持與愛，因為這就是家人所該做的事情，更別說我們多久沒見面了」。

小湯瑪斯也在信中最後表示，他所認識的梅根是個充滿愛情、令人驚豔的女孩，相信梅根如今仍是這樣的人，也寫道無論最後梅根決定邀請他和家人與否，他都可以接受，「也許我們所有人會在婚禮上和妳見面，這仍然可以是一場皇家婚禮與家人大團聚」。

這次小湯瑪斯的態度大反轉也讓外界對這場家庭鬧劇看得一頭霧水，畢竟在上一封他寫給哈利王子的公開信中，他痛批妹妹因微小的好萊塢名氣，而成了淺薄自負、忘恩負義的女人，這場婚禮將使英國皇室淪為笑柄，是皇室史上最大錯誤。

如今距離哈利王子與梅根的世紀婚禮不到一周的時間，婚禮的賓客名單也逐漸出爐，除了英國皇室的成員包括英國女王、查爾斯王子、卡蜜拉、凱特王妃、威廉王子等人外，梅根的父母親也都確定會出席婚禮，父親湯瑪斯更是會牽著梅根走上紅毯，還有梅根《無照律師》的同僚演員，但至今仍未見到名單上有小湯瑪斯以及梅根同父異母姊姊格蘭特的蹤跡。

(中時電子報)