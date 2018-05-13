發揚客家青獅文化 千歲學員彩繪獅頭

平均年齡65歲以上的學員，製作客家獅頭，發揚客家青獅文化。（盧金足攝）

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客家青獅涵蓋戲劇、武術、舞蹈與音樂等元素，為客家人特有傳統民俗文化之一。（盧金足攝）

為發揚客家傳統技藝文化，台中市政府客委會輔導台中市客家民俗發展協會成立「客家獅頭製作暨獅頭彩繪研習班」，由24位平均年齡65歲以上的「千歲」學員，從無到有共製作了22件客家獅頭，盼取其祥瑞驅邪的吉祥兆頭，為社區祈福，同時也讓台中的客家獅藝發展傳承。

客委會指出，客家青獅製作工序繁複，從選泥、製模、糊紙、成形、彩繪、裝飾、獅被、獅尾，全程需經過幾十道工序，歷時數十天才能完成，是客家人傳承已久技藝文化遺產。

為保留這珍貴文化，客委會輔導台中市客家民俗發展協會成立「客家獅頭製作暨獅頭彩繪研習班」，經過二個月的研習，24位千歲學員從獅頭製作捏陶土、成型、製作、彩繪認識客家青獅，共製作了22件客家獅頭，不僅為台中地區首例，更讓客家獅藝得以傳承下去。

客委會表示，客家青獅是涵蓋戲劇、武術、舞蹈與音樂等元素的表演藝術，為客家人特有傳統民俗文化之一。青獅體型碩大，目如銅鈴、口似血盆，外表猙獰威猛，尤其是一抹潔白的眉毛分外醒目，自古就有青獅白目眉和獅王的美譽。

青獅因頭頂畫有八卦圖、北斗七星狀的圖案，有解厄、納福、消災之意，也因此客家獅可以進入廟大殿裡或人家公廳裡祭拜神明；早期則多於春節期間、廟會慶典、住宅奠基、開張立業及客家民俗活動時表演，主要取其祥瑞驅邪、納福迎祥的吉祥兆頭。

(中時 )

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