《中時晚間快報》執政2周年前夕 政院擬提高時薪

2018年05月13日 17:49 中時電子報 綜合報導

◎執政2周年前夕 政院擬提高時薪

蔡政府下周將執政屆滿2週年，行政院將針對青年低薪、少子化、新移民政策等三大項祭出政策牛肉，行政院長賴清德將從明天開始一連三天主持記者會對外公布。政院發言人徐國勇證實，周一記者會將先公佈低薪對策；除了時薪140元將往上調，也會一併調升中央政府機關的派遣工的起薪至少三萬元、以及公私立大學兼職教師、國中小學代課教師的鐘點費。

◎巴黎持刀恐攻2死4傷 IS宣稱是其發動

法國首都巴黎再度傳出恐佈攻擊！市中心巴黎歌劇院附近夜店林立的繁華街，12日周六晚間發生恐佈分子持刀恐襲案，造成至少1死4傷，其中2人重傷。此外，兇嫌當場遭警方擊斃。恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）隨後宣稱，作案者是響應該組織的呼籲，針對美國及其反恐盟國採取此次行動。而據目擊者指出，攻擊者曾高喊「真主至能！」

◎社群網路宣傳力度差 按讚個位數 活動沒人來

有部落客在網站批評，觀光局駐紐約辦事處的社群網路帳號「@TripToTaiwan」的貼文英文拚錯，照片有誤等狀況；另外，負責歐洲所有的行銷活動的德國法蘭克福辦事處，舉辦的活動沒人參加，宣傳內容不恰當等，文章被轉貼到上述社群網站卻被小編封鎖帳號。

◎尼可拉斯凱吉重返警匪片 《 211緊急呼救》撼動全美

國民黨聯合親民黨、無黨立委去年針對前瞻基礎建設計畫提出釋憲，大法官會議首創逐一清查立委有無出席表決，剔除未參與前瞻特別預算表決的立委高金素梅後以未達門檻為由，不處理該釋憲案。國民黨團書記長李彥秀今批評，司法院長許宗力過去當大法官時曾說過只須計算人數有無超過連署門檻，不過問投贊成票或反對票，如今司法院做出這樣的決議，是打臉過去的許宗力。

(中時電子報)