影》愛醬來了！福原愛到桃園棒球場開球

2018年05月13日 17:53 中時電子報 蔡銘仁

福原愛來了！替桃猿開球。(蔡銘仁攝)

日本桌球名將福原愛去年升格當媽，今(13日)母親節這天應Lamigo桃猿球團邀請，前進桃園棒球場擔任開球嘉賓，替猿隊和富邦悍將的比賽，投出第1顆漂亮的好球，被問到這次開球給自己打幾分，福原愛逗趣的說，「87分不能再多了。」

猿隊舉辦的「YOKOSO主題趴」進行到最後一天，適逢母親節，特別邀來甫升格當媽的福原愛到場開球。福原愛拿著廠商特製繡上「Ai」的粉紅色手套，配上粉色球衣跟短褲，走上投手丘，當她說到「今天是我第一個母親節」時，現場歡呼聲四起。

「觀眾朋友可不可以給我加油，鼓勵拍拍手呢？」福原愛向觀眾們喊話，場邊再次響起掌聲，隨後接捕的猿隊「姊姊」王溢正上場，準備和福原愛完成這次開球。福原愛先用左腳整了整地，再蹲下摸摸紅土，接著把球投出；球劃出一道弧線，沒有落地進到王溢正的手套。

福原愛前一次開球，是2012年替故鄉日本宮城縣的職棒隊樂天金鷲開球；她坦言，這次其實壓力有點大，「因為上次開球開得很好，怕今天如果開不好，大家會說小愛投球怎麼退步了，希望這次有比上次好。」

福原愛到球場開球，她的老公江宏傑、家人和女兒「小小愛」，也陪著她一起到現場。她說，第一次過母親節在台灣，很開心且光榮，當做是一個紀念，「等到寶寶長大以後也會告訴她，第一個母親節有來球場開球。」

值得一提是，福原愛穿上「22號」球衣，也有暖心小巧思；她老公江宏傑去年為統一獅開球，穿著代表福原愛生日11月1日的「11號」，今天她穿22號，則是代表老公生日2月22日。福原愛透露，11和22兩個數字一起念，讀音就像是日文的「好夫妻」。

(中時電子報)