疑遭蛇吻腹痛難耐 登山客一度命危

2018年05月13日 17:55 中時 許家寧

警消徒步5小時才接觸到傷者，但隊友見警消接手後立即先行下山。（許家寧翻攝）

警消以擔架輪流將簡姓患者抬下山送醫。（許家寧翻攝）

天氣逐漸炎熱，蛇類也開始蠢蠢欲動，一名簡姓登山客昨日中午在卓溪鄉中平林道時突然腹痛難耐，警消獲報趕往救援，今日下午將他抬下山送往玉里慈濟醫院急救，簡男到院時一度沒有呼吸心跳，經急診醫師檢視，在他的腹部發現疑有蛇咬痕，所幸經急救後搶救回一命。

花蓮縣消防局表示，來自新北市52歲的簡姓男子，5日與10名山友從南投東埔入山，攀越馬博拉斯橫斷11日抵達玉里中平林道，昨日中午簡男在林道35公里處太平谷路段，突然腹痛疼到無法行走，同行友人見大事不妙，緊急對外求援。

花蓮消防局第三大隊獲報派遣警義消與林務局共8名搜救人員前往，因山區天候不佳無法直升機無法降落，警消昨晚接觸到簡男與2名陪同下山友人，2名友人見到警消接手，隨即告辭，連夜先行下山與登山團車輛北返，讓警消相當傻眼。

警消等到天亮，輪流徒步將簡男抬下山，下午1時許送往玉里慈濟醫院急救，在送往醫院途中，簡男一度突然沒有呼吸心跳，所幸經過急救後搶救回來，醫師在簡男腹部發現疑似「蛇吻」的痕跡，但簡男卻沒印象曾被蛇咬，目前人已轉送花蓮慈濟醫院治療。

(中時 )