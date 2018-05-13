疑遭蛇吻腹痛難耐 登山客一度命危

新北市簡姓男子疑登山遭蛇吻，腹痛難耐送醫時一度命危。（許家寧翻攝）

友善列印
中時
警消徒步5小時才接觸到傷者，但隊友見警消接手後立即先行下山。（許家寧翻攝）
警消以擔架輪流將簡姓患者抬下山送醫。（許家寧翻攝）

天氣逐漸炎熱，蛇類也開始蠢蠢欲動，一名簡姓登山客昨日中午在卓溪鄉中平林道時突然腹痛難耐，警消獲報趕往救援，今日下午將他抬下山送往玉里慈濟醫院急救，簡男到院時一度沒有呼吸心跳，經急診醫師檢視，在他的腹部發現疑有蛇咬痕，所幸經急救後搶救回一命。

花蓮縣消防局表示，來自新北市52歲的簡姓男子，5日與10名山友從南投東埔入山，攀越馬博拉斯橫斷11日抵達玉里中平林道，昨日中午簡男在林道35公里處太平谷路段，突然腹痛疼到無法行走，同行友人見大事不妙，緊急對外求援。

花蓮消防局第三大隊獲報派遣警義消與林務局共8名搜救人員前往，因山區天候不佳無法直升機無法降落，警消昨晚接觸到簡男與2名陪同下山友人，2名友人見到警消接手，隨即告辭，連夜先行下山與登山團車輛北返，讓警消相當傻眼。

警消等到天亮，輪流徒步將簡男抬下山，下午1時許送往玉里慈濟醫院急救，在送往醫院途中，簡男一度突然沒有呼吸心跳，所幸經過急救後搶救回來，醫師在簡男腹部發現疑似「蛇吻」的痕跡，但簡男卻沒印象曾被蛇咬，目前人已轉送花蓮慈濟醫院治療。

(中時 )

雲林家扶送愛心 讓媽媽自由購開… 1個月2起 中市台鐵宿舍又遭祝融

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。