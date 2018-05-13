肥宅問「隔壁女孩靠在肩上怎麼辦？」 結局竟神展開

2018年05月13日 18:01 中時電子報 呂承哲

男網友貼出他要到對方LINE的照片。(翻攝自PTT)

台灣的大眾交通運輸工具常是上班族、學生們的好選擇，只不過有時天冷或是太早起疲倦時，總會閉目養神片刻，但若有人不小心太過疲累，倒在旁人的肩膀上時，你會怎麼辦？一名男網友在PTT論壇上問道，「隔壁女孩子靠在自己肩膀上」，讓他超困擾，直到最後結局卻神展開，讓網友們直呼比八點檔還一波三折。

這名男網友自稱「肥宅」，指出他在車上補眠時，突然感覺到肩膀上有點不熟悉的觸感，醒來發現竟然是隔壁女孩子睡覺時，把小腦袋靠在他的肩膀上。他說，這是他人生第一次遇到這種事情，害他腦袋亂到睡不著，離目的地還有一個小時的車程，他還拍下對方照片，詢問網友該怎麼辦？

對此，網友給他許多建議，留言表示「好好享受一生一次的機會」，他回覆「真的是心理小鹿亂跳耶」，有網友要他跟對方要LINE，他回應一輩子沒搭訕過，指稱這名女孩發現自己靠在他肩膀上後挺起身子，但睡著後又會靠上來。

眾多網友不斷鼓動他主動出擊，也有人開玩笑稱要他小心不要被告，隨後，他貼出一張對方的LINE的照片，表示終於成功搭訕了。對此，網友留言表示「台男的驕傲」、「羨慕！」、「要到line了恭喜啊...是說我怎麼有種好想哭的感覺」。

不過，後來他表示，女孩被疑似男友的人載走了，心情瞬間從天堂掉到地獄，網友則回應「恭喜脫魯...什麼有男朋友了」、「被男朋友載走，比八點檔還一波三折」。

(中時電子報)