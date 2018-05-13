肥宅問「隔壁女孩靠在肩上怎麼辦？」 結局竟神展開

一名男網友問道，「隔壁女孩子靠在自己肩膀上」，讓他超困擾，直到最後結局卻神展開。(翻攝自PTT)

友善列印
中時電子報
男網友貼出他要到對方LINE的照片。(翻攝自PTT)

台灣的大眾交通運輸工具常是上班族、學生們的好選擇，只不過有時天冷或是太早起疲倦時，總會閉目養神片刻，但若有人不小心太過疲累，倒在旁人的肩膀上時，你會怎麼辦？一名男網友在PTT論壇上問道，「隔壁女孩子靠在自己肩膀上」，讓他超困擾，直到最後結局卻神展開，讓網友們直呼比八點檔還一波三折。

這名男網友自稱「肥宅」，指出他在車上補眠時，突然感覺到肩膀上有點不熟悉的觸感，醒來發現竟然是隔壁女孩子睡覺時，把小腦袋靠在他的肩膀上。他說，這是他人生第一次遇到這種事情，害他腦袋亂到睡不著，離目的地還有一個小時的車程，他還拍下對方照片，詢問網友該怎麼辦？

對此，網友給他許多建議，留言表示「好好享受一生一次的機會」，他回覆「真的是心理小鹿亂跳耶」，有網友要他跟對方要LINE，他回應一輩子沒搭訕過，指稱這名女孩發現自己靠在他肩膀上後挺起身子，但睡著後又會靠上來。

眾多網友不斷鼓動他主動出擊，也有人開玩笑稱要他小心不要被告，隨後，他貼出一張對方的LINE的照片，表示終於成功搭訕了。對此，網友留言表示「台男的驕傲」、「羨慕！」、「要到line了恭喜啊...是說我怎麼有種好想哭的感覺」。

不過，後來他表示，女孩被疑似男友的人載走了，心情瞬間從天堂掉到地獄，網友則回應「恭喜脫魯...什麼有男朋友了」、「被男朋友載走，比八點檔還一波三折」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

心算神童丁協和「比計算機快」 … 他分享「辦499免排隊」門市 網笑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。