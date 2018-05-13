棒球路險走不成 猿隊菜鳥：媽媽本很反對

2018年05月13日 18:16 中時電子報 蔡銘仁

一年一度母親節到來，不過中華職棒四隊的球員們，卻得在球場拚戰完，才能回家過節，Lamigo桃猿的黃敬瑋今年迎接進職棒的首個母親節，他今(13日)猿隊對戰富邦悍將賽前，說到媽媽，許多回憶湧上心頭，「其實國小的時候，媽媽本來反對我打球。」

黃敬瑋去年中職季中選秀會第八指名被猿隊挑走，日前升上一軍，至今出賽14場，打擊率3成33、上壘率4成、長打率6成39，另有2轟，生涯首打席就轟出陽春炮，一鳴驚人。然而，黃敬瑋透露，他小時候想走上棒球這條路時，媽媽曾堅決反對。

黃媽媽反對黃敬瑋打球，主要是害怕他受傷，黃敬瑋透露，「媽媽以前是排球選手，知道當運動員很苦、很累，所以那時很反對我打棒球，曾經禁止我打球一年。為了不讓我偷跑去打球，連找補習班也找很遠、需要開車或騎車接送才能到得了的。」

不過，黃敬瑋想打球的決心，沒有因此動搖，最後到六年級，黃媽媽才「通融」，讓他重新回到球場。國中開始，黃敬瑋投身棒球隊練球，黃媽媽則全力支持兒子的選擇，黃敬瑋說，「那時媽媽希望我不要受傷，只要回家，就會用各種方法，要幫我補身體。」

黃敬瑋如今拚上職棒，媽媽也不時會關心他，他說，媽媽總會叮嚀他，不要太急，專注於當下，「有些事情無法預期，專注比賽，就對得起自己。」在母親節這一天，希望能有甚麼樣的表現？黃敬瑋不求太多，只希望球隊贏球，同時也完成教練賦予的任務就好。

黃敬瑋過去國中跟高中時期，離家打球，沒能在家過母親節，今晚也得待在球場拚戰。無法在家過節，他透露，已經跟姐姐和妹妹一起合送媽媽1支手機，「明天休兵日，希望比賽能趕快打完，可以買大餐回家，幫媽媽一起過母親節。」

上一軍至今，黃敬瑋偶有佳作，不過，他也明白有許多不足處，賽前揮汗苦練，「今年沒有完整春訓，開季上來，就想趕快補足不足處，加強內野守備、打擊穩定性等。之前打擊軌跡有做了一點點修正，雖然有時打不好，不過整體感覺不錯。」

(中時電子報)