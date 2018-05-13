1個月2起 中市台鐵宿舍又遭祝融

台中市復興路老舊台鐵宿舍內濃煙不斷從宿舍內竄出天際，附近居民趕緊逃到戶外疏散，並用手機拍下，火勢一度猛烈。（張妍溱翻攝）

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台中市復興路老舊台鐵宿舍，13日下午驚傳火警，濃煙不斷從宿舍內竄出天際，附近居民趕緊逃到戶外疏散，消防局獲報派遣11輛救災救護車、消防人員24名趕抵滅火時，現場宿舍為2層樓RC建築，3樓鐵皮加蓋部份已全面燃燒，立即佈署水線灌救，火勢約半小時後獲控制撲滅。有民眾指出，不到1個月就發生2起火警，飽受驚嚇。

市議員鄭功進到現場了解並表示，「水火無情」台鐵宿舍發生火災已不是第1次，2年內已經是第5起火災發生，難道真要鬧出人命其管理的相關單位才重視公安議題？還好當時有民眾發現的早，火勢在短短半小時即順利撲滅，所幸沒有造成人員傷亡。

附近住戶指出，台鐵廢棄宿舍長期被街友佔據，造成附近居民生活不安，像是被亂按門鈴、隨處便溺以及三更半夜大聲喧嘩，甚至衍生火災等公安問題，不論是做為鐵道文化園區規劃的一部分也好、拆除也好，希望地方及中央政府採專案辦理盡快幫人民解決問題。

鄭功進說，1個月前才緊急召集鐵路局台中工務段、文化局、警察局等各單位進行會勘，目前尚有17戶鐵路宿舍屋況老舊、長達20年處於斷水、斷電，呈廢棄狀態，變成「街友庇護所」也造成治安死角，呼籲相關單位重視鐵路局遺留的倉庫群、宿舍群，若不改善不排除帶隊北上交通部抗議。

(中時 )

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