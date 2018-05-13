柴智屏慶生眾星拱月 蔡凡熙展霸氣卻被吐槽「持久力太差」

2018年05月13日 18:17 中時 徐桐炘

柴智屏剛結束新版電視劇《流星花園》拍攝，10日晚和旗下藝人、員工齊聚慶生。（群星瑞智提供）

王月、賴雅妍、陳珮騏、九把刀、劉奕兒、侯彥西、蔡昌憲、蔡凡熙、林敬倫等人穿著不同風格的運動服前來祝賀。（群星瑞智提供）

製作人柴智屏剛結束新版電視劇《流星花園》拍攝，最近正如火如荼進行後製，雖然14日才是她生日，但群星瑞智旗下的藝人及員工特地提前於10日晚齊聚幫老闆慶生，侯彥西、蔡昌憲及蔡凡熙還霸氣撐起柴智屏，讓她彷彿女王一般，但3個男生現場撐紅了臉、手頻頻發抖，被眾人吐槽伏地挺身的持久力太差了啦！

生日會中全體藝人及柴智屏分成兩隊玩遊戲，現場進行畫圖猜謎，其中一道題目竟然是劉奕兒男友洪天祥（Jimmy），這讓拿到題目要負責畫出的柴智屏苦惱一下，沒想到畫出來後大家完全猜不出是誰，揭曉答案後劉奕兒驚呼這眼睛太大了，還直喊：「到底是誰出的題目啦！」

為符合柴智屏私下健康養生的形象，生日會主題設定為運動風，王月、賴雅妍、陳珮騏、九把刀、劉奕兒、侯彥西、蔡昌憲、蔡凡熙、林敬倫等人穿著不同風格的運動服前來祝賀，可惜張立昂正在台中拍攝《三明治女孩的逆襲》，宋芸樺在北京進行《猛蟲過江》宣傳，而禾浩辰則是在橫店拍攝《大宋少年志》，3人只能透過視頻錄製給予老闆祝福。

(中時 )