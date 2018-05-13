全球最迷你獨立書店只賣一本書

2018年05月13日 18:40 中時 許素惠

雲林縣9歲小女孩林胤里創作《爸比的黃豆田》繪本推廣蔬食，並開設約只有3坪的迷你獨立書店，只賣一本書就是她的創作，圖為她自行設計彩繪該書店。（許素惠攝）

雲林縣9歲小女孩林胤里（右）向來客介紹自己的繪本《爸比的黃豆田》，並說明要讓台灣成為全球第一個不吃肉的國家創作理念。（許素惠攝）

雲林縣土庫鎮9歲小女孩林胤里創作《爸比的黃豆田》繪本，希望台灣成為全球第一個不吃動物的國家，沒想到流通到美國、大陸等多國，近日她積極籌設迷你獨立書店，只賣該繪本一本書，希望籌措經費進一步力推地球成為全蔬星球。

林胤里全家都蔬食，父親林忠義種無毒黃豆，她最愛到黃豆田裡玩，花鳥蟲蝶都是好朋友，看到載滿豬或牛羊的車，就想解救牠們，以《爸比的黃豆田》宣揚蔬食理念，入選雲林縣社區繪本，希望台灣成為全世界第一個不吃動物的國家。

小女孩大願望引起注目，許多人問她：「讓台灣成為不吃動物的國是妳的責任嗎？」她回答：「不是，是大家的責任，就像叫我起床是爸比的責任，我自己起床則是自己的責任」，天真中透著些許哲理。

林胤里的繪本問世不到半年，意外地流通到許多國家，林忠義近來在網路發現美國、大陸不少蔬食者都很推薦該繪本，許多網友甚至以北京大學天安門等著名景點為背景拍攝該繪本，使台灣的在地元素，透過小女孩的本土創作走向世界。

為了讓蔬食更普及，林忠義在土庫鎮順天宮媽祖廟旁租用約只有3坪的騎樓，由林胤里自行發想設計規畫為超迷你獨立書店，只賣一本書，就是《爸比的黃豆田》，讓更多人認同蔬食。

林忠義說，他們父女的目標是賣繪本籌措經費，一要回饋雲林故事館印製繪本費用，二要租用高速公路T霸宣揚蔬食，三是創立「聽庫土 全球繪本獎」，向世界徵稿，讓地球進入純蔬星球。

(中時 )