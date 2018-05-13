賴揆讚持家 藍議員反批鄭賣祖產揮霍

2018年05月13日 18:39 中時 蔡依珍

桃園負載逐年下降，讓賴揆也讚市長鄭文燦「持家」，但卻遭藍營議員痛斥玩數字遊戲，直指縣府時代12區公所財政結餘近60億元，升格後併入市庫負債當然「秒降」，更諷刺鄭是紈絝子弟，上任前土地資產達197筆、如今僅剩53筆，痛斥他在不景氣時低價變賣祖產、大肆揮霍，還給前朝洗臉、非常缺德。

「立基點完全不同！」，議員魯明哲說，市府頻頻高喊負債從吳志揚時期的262億元降為225億元，帳面上少37億元感覺還債有成，但升格前12區公所經營有成、結餘59.85億元，加上後縣府僅負債202億元，等於市府不但沒還錢、還借錢用更多。

魯明哲和議員梁為超、舒翠玲更批評，過去3年房地產低迷，市府卻狂賣土地，前朝優質祖產賣掉超過8成，超越不動產業者平均值，「真的要狂賀業績長紅啊！」感嘆帳面數字做得很漂亮，但錢已經花得差不多，充斥一次性活動，又加上舉債上限限縮，台鐵地下化、綠捷等交通建設只聞樓梯響、預算都沒編，擔憂桃園很快就會破產，要求財政局嚴格把關。

財政局長歐美鐶對此強調：「建設會留下」，坦言2014年至今共賣出165筆土地、獲利270億元，但扣掉規畫和建設成本，約進帳150億元給市庫，直言過去高點賣地挨批帶頭炒地皮、如今賣地又被說是「賤賣」，但從財政角度來看，不管任何時間點，提早販售就能增加地價稅和房屋稅收益，且開發就能帶動地方發展。

「不景氣政府更應該投入資源活水、促進循環！」歐美鐶強調養地死守絕不是政府經營上策，負債增加但總資產也增加達980億元，相關建設都如火如荼展開，像是與市民息息相關的集會所增加20棟、仍有27棟興建中，還有購入私有地、打通瓶頸路段，市府會持續開源節流，財政局也會為市民荷包把關。

(中時 )