失蹤人口終於出現了！言承旭「帶萌娃」亮相

2018年05月13日 18:42 中時 林淑娟

言承旭與萌娃錄《放開我北鼻》時親切互動。（翻攝新浪微博）

言承旭與萌娃在《放開我北鼻》節目中互動。（翻攝新浪微博）

言承旭與萌娃在《放開我北鼻》節目中互動。（翻攝新浪微博）

小哥費玉清也加入《放開我北鼻》。（翻攝新浪微博）

言承旭裝可愛與小粉絲合影。（翻攝新浪微博）

言承旭錄影空檔與粉絲合影。（翻攝新浪微博）

言承旭錄影空檔與粉絲合影。（翻攝新浪微博）

林志玲、言承旭情纏16年，去年疑似上演世紀大復合，但又傳出言承旭經常搞神隱，有如「人鬼戀」的互動，讓林志玲心灰意冷，3月受訪時發表「四不」單身宣言、斷開言承旭。而消失已久的言承旭13日證實已加入大陸騰訊視頻《放開我北鼻》第三季，他的第一次真人秀竟然就是帶著萌娃現身！同樣令人意外的是，「小哥」費玉清也將成為《放開我北鼻》的「大家長」！

騰訊視頻放開我北鼻官方微博13日中釋出最新消息，照片中的言承旭端著飯盒與萌娃在餐桌上用餐，貼文寫著：「擁有無數張黑卡白卡金卡的道明寺哥哥放話：北鼻之家的開銷由他承包了，摳門導演組你們聽到了嗎，哥哥和北鼻們盡情歡呼吧」

消息一出，馬上引起旭迷開心暴動，驚呼：「失蹤人口終於出現了」、「大可愛與小可愛」，「老大很愛小朋友，一定可以玩很開心」、「期待幾年後他帶著小道明寺上《爸爸去哪兒》」。也有粉絲擔心：「他性格好悶，不知道效果如何？」

另有旭迷貼出中午在上海星河灣拍攝到的節目出外景畫面，照片中的言承旭右手單手抱著北鼻，一行人疑似一起創作母親節相關海報和禮物。之後也有粉絲陸續上傳他與小朋友們的多張合照，言承旭似乎在錄影空檔對於粉絲的要求配合度高、幾乎來者不拒，展現大哥哥親切的一面。

(中時 )