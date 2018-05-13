上海進一步擴大金融開放 將在六方面先行先試

友善列印
工商

繼大陸國家主席習近平上月在博鼇亞洲論壇上宣布，大陸將擴大金融業開放後，上海市金融辦今（13）日指出，上海將爭取金融業在六方面對外開放先行先試，包括擴大銀行業、證券業對外開放，拓展FT帳戶功能和使用範圍等。

根據上海市政府新聞辦消息，上海市擬爭取在以下六大方面先行先試，擴大金融開放。

一是擴大銀行業對外開放。具體措施例如，支持外國銀行在上海同時設立分行和子行，支持商業銀行在上海發起設立不設外資持股比例上限的金融資產投資公司和理財公司，支援外資銀行開展代理發行、代理兌付等。

二是擴大證券業對外開放。例如，支持在上海設立外資控股證券公司、基金公司、期貨公司，允許其從事經紀、諮詢等。

三是擴大保險業對外開放。例如，放開在上海外資保險經紀公司經營範圍，支持外資到上海經營保險代理和公估業務，支持設立外資控股人身險公司等。

四是擴大金融市場開放。例如，支援境外投資者參與上海證券市場，支援境外創新企業在上海發行中國存托憑證（CDR），爭取年內開通「滬倫通」，進一步擴大熊貓債規模等。

五是拓展FT帳戶功能和使用範圍。聚焦人民幣國際化，打造人民幣全球服務體系。爭取將FT帳戶複製推廣至長三角地區和長江經濟帶的自貿試驗區，以及拓展FT帳戶的投融資功能等。

六是放開銀行卡清算機構和非銀行支付機構市場准入，放寬外資金融服務公司開展信用評級服務的限制等。

(工商 )

柯文哲：兩岸論述沒變 續提「五…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。