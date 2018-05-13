上海進一步擴大金融開放 將在六方面先行先試

2018年05月13日 18:44 工商 吳孟翰

繼大陸國家主席習近平上月在博鼇亞洲論壇上宣布，大陸將擴大金融業開放後，上海市金融辦今（13）日指出，上海將爭取金融業在六方面對外開放先行先試，包括擴大銀行業、證券業對外開放，拓展FT帳戶功能和使用範圍等。

根據上海市政府新聞辦消息，上海市擬爭取在以下六大方面先行先試，擴大金融開放。

一是擴大銀行業對外開放。具體措施例如，支持外國銀行在上海同時設立分行和子行，支持商業銀行在上海發起設立不設外資持股比例上限的金融資產投資公司和理財公司，支援外資銀行開展代理發行、代理兌付等。

二是擴大證券業對外開放。例如，支持在上海設立外資控股證券公司、基金公司、期貨公司，允許其從事經紀、諮詢等。

三是擴大保險業對外開放。例如，放開在上海外資保險經紀公司經營範圍，支持外資到上海經營保險代理和公估業務，支持設立外資控股人身險公司等。

四是擴大金融市場開放。例如，支援境外投資者參與上海證券市場，支援境外創新企業在上海發行中國存托憑證（CDR），爭取年內開通「滬倫通」，進一步擴大熊貓債規模等。

五是拓展FT帳戶功能和使用範圍。聚焦人民幣國際化，打造人民幣全球服務體系。爭取將FT帳戶複製推廣至長三角地區和長江經濟帶的自貿試驗區，以及拓展FT帳戶的投融資功能等。

六是放開銀行卡清算機構和非銀行支付機構市場准入，放寬外資金融服務公司開展信用評級服務的限制等。

(工商 )