蘭嶼童星為200元跳海 大導虞戡平頻頻拭淚

鍾家駿從小在蘭嶼長大，因緣際會下參與了導演舉辦的戲劇營隊。（海鵬影業提供）

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鍾家駿為賺取200元小費，敏捷地跳入海中，又於水面躍出，俐落動作宛若飛魚。（海鵬影業提供）
名導虞戡平(左)多次感動落淚，豎指力薦該片。右為導演崔永徽。（海鵬影業提供）

電影《只有大海知道》在風光優美的蘭嶼拍攝，《角頭2》男星黃尚禾外，全數演員皆由當地達悟族人粉墨登場，此外更顛覆觀光客視角，罕見拍出當地生活艱困的一面，片中童星鍾家駿為了要賺200元小費，當場跳海搶撈眼鏡，動作俐落令人驚艷，無獨有偶，他的父親在台灣當計程車司機，卻為了載客搶賺200元車費，竟捨棄與兒子難得的相聚機會，真實拍出蘭嶼人艱辛的生活情況。

鍾家駿從小在蘭嶼長大，因緣際會下參與了導演舉辦的戲劇營隊，經過四年辛苦培訓，首度演出電影就挑戰男主角，在《只有大海知道》飾演11歲的男孩馬那衛，不僅與祖母有多場真情流露的親情戲，真摯演出令人動容。此外，演技、泳技同樣驚人的他，有一場在海邊幫觀光客跳水撈眼鏡的戲，只見他敏捷地跳入海中，悠遊自如潛至深海，後又於水面上興奮躍出，俐落動作宛若飛魚，展現海洋民族最真實的生活樣貌，讓人大開眼界。

金馬獎名導虞戡平日前獲邀觀影時，過程中頻頻拭淚，除對蘭嶼的風光美景大開眼界外，也對貼近蘭嶼真實生活的劇情表示激賞，更力讚片中素人演員「演出完全沒有菜味」，真情演出相當動人，豎指力薦是「當代最好看的電影」。

《只有大海知道》是崔永徽導演的首部劇情長片，劇情改編過去轟動一時的「顏子矞老師和小飛魚文化展演隊」真實故事，以一個思念父親的男孩帶出達悟族文化與現今的融合及衝擊，也側寫日趨嚴重的隔代教養問題。故事講述11歲的蘭嶼男孩馬那衛，父親為謀生遠赴臺灣工作，留下祖孫倆過著傳統的達悟族生活，馬那衛一心盼望父親早日回家，決定毅然參加歌舞比賽，給父親一個驚喜...。該片將於6月15日在台上映。

(中時 )

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