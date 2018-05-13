車主打死趴引擎蓋醉漢 遭判5年

桃園地方法院（本報系資料照片）

友善列印
中時

邱姓男子前年4月不滿許姓醉漢倒臥在友人的車輛引擎蓋上，查看制止，雙方卻發生口角衝突，邱男朝許男猛揮2拳，許男重心不穩後傾撞到後腦勺，送醫不治，邱男辯稱是許男先動手、正當防衛，但監視器清楚拍下他呈現弓箭步猛力揮擊，桃園地院依傷害致死罪判刑5年。

許姓男子2016年4月27日晚間和友人聚餐，酩酊大醉後倒臥在林姓車主的引擎蓋上呼呼大睡，邱男見狀不滿，先打110通知警察，隨即上前叫醒許男，沒想到2人發生口角衝突，邱男一氣之下出拳朝許男左臉猛打2拳，導致許男重心不穩往後跌，後腦杓直接猛力撞擊到地面，緊急送醫急送，仍因腦出血引發中樞神經休克、呼吸衰竭死亡。

邱男向警方自承出手打傷許男，但卻矢口否認有要置他於死，強調是許男先開口辱罵，還伸出右手要打人，雙方發生口角，他並以左手阻擋許男揮過來的右手，並嘗試揮開，孰料許男就倒地不起。

法官調閱監視器發現許男確實有對邱男比手畫腳，但都沒有碰觸到，雙方發生爭吵時，許男一度右後腳往後退、成弓箭步，右手握拳往邱男臉上揮擊2次，可見力道之大，才會導致許男後仰倒地、後腦撞擊地面致顱內出血死亡。

桃園地院法官認為邱男都是推託之詞，且都沒有坦承犯行、也沒取得告訴人諒解，依傷害致死罪判刑5年，全案可上訴。

(中時 )

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