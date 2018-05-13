最甜蜜後媽！趙小僑有甜嘴兒、天天過母親節

2018年05月13日 18:48 中時 林淑娟

趙小僑與老公劉亮佐的媽媽、兒子一家人感情緊密。（修毅提供）

趙小僑與婆婆。（趙小僑提供）

趙小僑去年嫁給愛情長跑多年的劉亮佐，正式升格當媽媽，過去幾年她將劉亮佐的兒子劉子銓（銓銓）視如己出，每年母親節都會收到兒子親手做的卡片與感謝話語。今年因銓銓正在準備下週即將登場的會考，趙小僑說，她最想要的母親節禮物，就是兒子考上他的第一志願「復興高中戲劇班」，此外，也希望自己能趕快做人成功、順利懷孕，為銓銓添個弟弟或妹妹！

對演戲很有興趣的劉子銓，前陣子參與公視《你的孩子不是你的孩子》演出，1年前也特別從國際班轉到會考班，就是希望能考上他的第一志願復興高中戲劇科。他說，很謝謝小僑在國三這一年盯著他、陪他度過這一段時光，「沒有她，我可能中途就放棄了！」他懂事地說，雖然小僑盯他盯很緊，「但我知道，這是因為她很希望我可以考上、都是為了我好」。至於母親節這一天，他當然也有說「我愛妳」，「我很愛她，每天都在講這句話，所以我們算是天天都在過母親節啦！」

趙小僑也甜蜜誇兒子：「講這個，他hen會！」她表示，銓銓過去每年母親節都會製作卡片送她，去年還送她最喜歡的電影人物USB當禮物，不過今年適逢他下週就要考會考，「這次就饒了他！我告訴他，你好好考試，一定要考上，就是給我最好的母親節禮物」。

除了是好媽媽，趙小僑也是個好媳婦，她跟婆婆感情好，雖然最近為了經營自己的YouTube頻道，忙著親力親為剪影片，但她昨天仍抽空帶婆婆去逛美式大賣場，「結果婆婆超興奮，什麼都想買，本來想要買血壓計給她，我們現場測試時，她竟然興奮到心跳每分鐘94下！」最後她滿足婆婆的心願，送一瓶素顏霜，讓婆婆不化妝就能方便快速地擁有好氣色。

(中時 )