最甜蜜後媽！趙小僑有甜嘴兒、天天過母親節

趙小僑與兒子劉子銓感情好到像閨蜜。（修毅提供）

友善列印
中時
趙小僑與老公劉亮佐的媽媽、兒子一家人感情緊密。（修毅提供）
趙小僑與婆婆。（趙小僑提供）

趙小僑去年嫁給愛情長跑多年的劉亮佐，正式升格當媽媽，過去幾年她將劉亮佐的兒子劉子銓（銓銓）視如己出，每年母親節都會收到兒子親手做的卡片與感謝話語。今年因銓銓正在準備下週即將登場的會考，趙小僑說，她最想要的母親節禮物，就是兒子考上他的第一志願「復興高中戲劇班」，此外，也希望自己能趕快做人成功、順利懷孕，為銓銓添個弟弟或妹妹！

對演戲很有興趣的劉子銓，前陣子參與公視《你的孩子不是你的孩子》演出，1年前也特別從國際班轉到會考班，就是希望能考上他的第一志願復興高中戲劇科。他說，很謝謝小僑在國三這一年盯著他、陪他度過這一段時光，「沒有她，我可能中途就放棄了！」他懂事地說，雖然小僑盯他盯很緊，「但我知道，這是因為她很希望我可以考上、都是為了我好」。至於母親節這一天，他當然也有說「我愛妳」，「我很愛她，每天都在講這句話，所以我們算是天天都在過母親節啦！」

趙小僑也甜蜜誇兒子：「講這個，他hen會！」她表示，銓銓過去每年母親節都會製作卡片送她，去年還送她最喜歡的電影人物USB當禮物，不過今年適逢他下週就要考會考，「這次就饒了他！我告訴他，你好好考試，一定要考上，就是給我最好的母親節禮物」。

除了是好媽媽，趙小僑也是個好媳婦，她跟婆婆感情好，雖然最近為了經營自己的YouTube頻道，忙著親力親為剪影片，但她昨天仍抽空帶婆婆去逛美式大賣場，「結果婆婆超興奮，什麼都想買，本來想要買血壓計給她，我們現場測試時，她竟然興奮到心跳每分鐘94下！」最後她滿足婆婆的心願，送一瓶素顏霜，讓婆婆不化妝就能方便快速地擁有好氣色。

(中時 )

蘭嶼童星為200元跳海 大導虞戡平… 陳立農首場見面會 師母楊丞琳驚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。