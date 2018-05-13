桃園賞桐健行 2000人齊步走

桃園市客家事務局13日在楊梅舉辦「賞桐健行」，吸引2000位民眾參加。（賴佑維翻攝）

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桃園市客家事務局13日在楊梅舉辦「賞桐健行」，吸引2000位民眾參加。（賴佑維翻攝）

桃園市客家事務局13日在楊梅舉辦「賞桐健行」，桃園市長鄭文燦、客家局長蔣絜安、永揚社區發展協會理事長張火爐一同敲響桐花鑼，和2000位民眾一起賞桐。鄭文燦表示，此次行走的保甲古道，展現出客家人勤儉持家、就地取材及與自然共生的態度，未來會持續把步道系統、親水綠帶建構完成，讓市民的幸福感加值。

鄭文燦表示，客家步道利用壘石、石板製成，歷久不衰，且對於環境影響較低，這是古步道的一大特色。此外賞桐健行相當熱門，4月20日中午開放線上報名，1000個名額7分鐘就額滿。未來希望結合更多不同的在地產業及特色景點辦理，讓更多人看見桃園客庄之美。

蔣絜安則說，健行路線經過2條步道，其中「保甲古道」過去是楊梅地區進行貨品運送的重要通道，以傳統砌石工法重新整修後，現設有入口意象、奉茶亭、解說亭及導覽牌等。第2條「東森山林桐花步道」，步道長達750公尺，兩側種植的油桐樹種植密度高，微風吹過還有「桐吹雪」的美麗景緻。

蔣絜安補充，除了活動外，另有5座全新的桐花地景藝術，包含客文館的「桐花美好列車」及「桐話樂園」、三坑鐵馬道入口處的涼亭「漫慢」、十一指古道的「桐心盪漾」、楊梅火車站的「桐花彩繪公車」，更多活動訊息可至官網：http://www.tyt.989.com.tw/查詢。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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