陳立農首場見面會 師母楊丞琳驚喜現身

陳立農媒體見面會，楊丞琳出席站台力挺。（羅永銘攝）

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時報周刊
林彥君
楊丞琳看到陳立農，馬上給他一個大擁抱。（羅永銘攝）

以大陸選秀節目《偶像練習生》爆紅的17歲的陳立農（農農）13日舉行媒體首場見面會，原本在度假的楊丞琳，特地趕回台灣站台，她抱著花束驚喜現身，一出場就丟掉手中的花，把陳立農抱緊處理，讓農農害羞蹲下，他說：「剛剛嚇到蹲下來，有拿到A的感覺，站起來還貧血。」楊丞琳不怕「強抱」農農被粉絲討厭，還自嘲「粉絲覺得我很老。」

楊丞琳為了出席見面會，特地挑選有水手領子的服裝，讓自己看起來很青春，她說「因為農農的媽媽看起來很年輕，今天又是母親節，怕站在他旁邊看起來像媽媽。」因李榮浩是《偶像練習生》的導師，她會後在微博表示「既然李導師沒法去，那就由師母代勞囉，農農加油。」

楊丞琳表示看好農農未來發展，過去看過很多偶像歪掉，並以偶像過來人的身份傳授秘訣「熱情不要變，你答應我不要酗酒，偶像不要取悅任何人，被媒體問不想講可以回答『不透露』，做你自己，要表現才華，我過去的錯，就是太想證明自己。」

農農從小就幫忙家計，9歲時跟著爸爸在夜市賣烤魷魚，國中也幫忙家裡賣霜淇淋。媽媽和阿公出席見面會力挺，他感性對媽媽真情告白「媽媽辛苦站櫃10幾個小時，我希望她們開心，以我為驕傲，我會繼續加油，讓家人過好日子。」

(時報周刊)

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