聲援軍公教警消 國民黨台南市黨部受理民眾釋憲連署

國民黨台南市黨部響應年改釋憲連署，黃秀霜日前也宣布提供服務處協助民眾提交釋憲連署書。（程炳璋攝）

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台灣公教年改辦法7月即將上路，衝擊數十萬軍公教警消人員，不少受影響者氣憤無奈又無處申訴，全國公務人員協會發起釋憲連署，國民黨台南市黨部13日宣布響應，14日起在各區黨部與黨籍議員服務處接受民眾遞交連署書。

台灣7月上路的年改制度將對軍公教警消收入產生重大衝擊，法令效力涉及溯及既往，全國公務人員協會認為這項法令實施涉及違憲，呼籲全民發起釋憲連署，國民黨台南市黨部主委謝龍介年初曾捐贈10萬元，義助這項連署行動。

國民黨台南市黨部14日起，將在市黨部、永康、新營、佳里黨部與黨籍各議員服務處受理釋憲連署，民眾可在網路下載連署書填寫，交到各區黨部幫忙寄出，或直接到黨部索取連署書。

謝龍介表示，對於退休軍公教人員必須要善待、要守信，國民黨一定會給予支持，民主法治是中華民國最珍貴的制度，執政黨的改革要理性，不能違背法治基礎，執政者目前把台灣的法治搞得蕩然無存，從台大拔管事件就可以看出來。

謝龍介表示，台灣若對軍公教警消的年改制度不出聲，下一步的對象就是勞工，到時人民很難生存。

軍公教警消的年金改革不只影響公務員層面，有餐旅業者擔心7月上路後，引發的效應會造成百業蕭條，影響最直接的可能就是暑假期間的旅宿、餐飲業。

(中時 )

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