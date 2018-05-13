東港共和新村空屋問題多 軍方將大動作防範

東港共和新村10多年來因眷改案爭議不斷，當中百逾間空屋衍生不少問題，不僅環境髒亂還成治安死角。（謝佳潾攝）

友善列印
中時
東港共和新村10多年來因眷改案爭議不斷，當中百逾間空屋衍生不少問題，不僅環境髒亂還成治安死角。（謝佳潾攝）
東港共和新村10多年來因眷改案爭議不斷，當中百逾間空屋衍生不少問題，不僅環境髒亂還成治安死角。（謝佳潾攝）

東港共和新村10多年來因眷改案爭議不斷，當中百逾間空屋衍生不少問題，不僅環境髒亂還成治安死角，今年至今發生不下5起竊案，除警方頭痛、軍方更是苦惱，近日起開始派兵每天巡視，並待開標確定、文資審議過後，將對空屋進行圍籬，以防宵小入侵。

據了解，共和新村自眷改後，至今還留有32戶違佔戶、18戶不同意改建戶，當中有部分不同意改建戶非常捍衛眷村保存，多年來為此奔走不已，去年以文資新法向文化部申請「聚落建築」認證，盼藉此名義留下共和。目前全案尚在審議中，而整村也因而暫緩不拆。

然而，共和新村空置的百逾間眷舍，卻又淪為宵小的覬覦目標。今年初至今，已發生不下5起竊案，警方積極偵破後，發現其中竟還有竊賊遠從高雄大樹跑來偷檜木，懷疑根本就是「好康道相報」。軍方為此也苦惱不已，決定大動作防範。

軍方指出，自10日起，每天都派兵1人到共和新村不定時巡視，並待「國有土地地上建物看管圍籬新建工程」開標、「聚落建築」文資審議過後，將就空屋進行圍籬看管，以防遊民或吸毒的人闖入佔據或行竊，同時避免沒公德心的人往空屋亂丟垃圾。

劉姓居民則說，以前共和真的很美，但現在卻是問題多多，不僅因空屋而竊案頻傳，還有登革熱、流浪狗等問題，盼大家正視共和的全面性問題。

(中時 )

台江國家公園暑期4天3夜營隊21日… 電信499吃到飽引爆亂象 NCC放話…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。