東港共和新村空屋問題多 軍方將大動作防範

2018年05月13日 19:55 中時 謝佳潾

東港共和新村10多年來因眷改案爭議不斷，當中百逾間空屋衍生不少問題，不僅環境髒亂還成治安死角。（謝佳潾攝）

東港共和新村10多年來因眷改案爭議不斷，當中百逾間空屋衍生不少問題，不僅環境髒亂還成治安死角。（謝佳潾攝）

東港共和新村10多年來因眷改案爭議不斷，當中百逾間空屋衍生不少問題，不僅環境髒亂還成治安死角，今年至今發生不下5起竊案，除警方頭痛、軍方更是苦惱，近日起開始派兵每天巡視，並待開標確定、文資審議過後，將對空屋進行圍籬，以防宵小入侵。

據了解，共和新村自眷改後，至今還留有32戶違佔戶、18戶不同意改建戶，當中有部分不同意改建戶非常捍衛眷村保存，多年來為此奔走不已，去年以文資新法向文化部申請「聚落建築」認證，盼藉此名義留下共和。目前全案尚在審議中，而整村也因而暫緩不拆。

然而，共和新村空置的百逾間眷舍，卻又淪為宵小的覬覦目標。今年初至今，已發生不下5起竊案，警方積極偵破後，發現其中竟還有竊賊遠從高雄大樹跑來偷檜木，懷疑根本就是「好康道相報」。軍方為此也苦惱不已，決定大動作防範。

軍方指出，自10日起，每天都派兵1人到共和新村不定時巡視，並待「國有土地地上建物看管圍籬新建工程」開標、「聚落建築」文資審議過後，將就空屋進行圍籬看管，以防遊民或吸毒的人闖入佔據或行竊，同時避免沒公德心的人往空屋亂丟垃圾。

劉姓居民則說，以前共和真的很美，但現在卻是問題多多，不僅因空屋而竊案頻傳，還有登革熱、流浪狗等問題，盼大家正視共和的全面性問題。

(中時 )