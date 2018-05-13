糗！高國輝頂球「助攻」 送王柏融雙響炮

王柏融轟出單場雙響炮，猿隊大幅領先富邦。(中央社)

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中時電子報

富邦悍將的強打高國輝因常在桃園棒球場轟全壘打，被譽為「桃園王」，這回他自己沒開轟，反倒用手套「助攻」全壘打，Lamigo桃猿今(13日)對戰富邦悍將，6下王柏融擊出左外野深遠飛球，高國輝躍起一撈，未料，球沒撈到，竟還把球頂過牆，讓王柏融幸運賺到一發2分炮。

此役猿隊靠著王柏融開轟領軍，後來居上，打完前5局以8比2遙遙領先。到了6下，1出局一壘有人時，王柏融揮出左外野深遠飛球，高國輝一路退後，到全壘打牆前紅土警戒區，一躍而起；他沒順利接到球，卻做出類似排球殺球一樣的動作，把球「拍」越全壘打牆。

按棒球規則，若守備員在場內把球碰過牆，就形成1支全壘打；以球落下的位置，高國輝沒有頂到球，最多也就是支安打，拍這一下，讓王柏融擊出本季第7發全壘打。王柏融幸運達成生涯第8次單場雙響炮，讓猿隊繼續擴大領先，6局打完10比2大幅領先。

過去「助攻」全壘打的案例，中職發生過2次。2005年4月1日，誠泰Cobras的外野手陳元甲，在對戰兄弟象(現中信兄弟)時，把球托出新莊棒球場中外野全壘打牆，送彭政閔全壘打；接著2016年統一獅的唐肇廷，則是在桃園球場守右外野時，把陳俊秀擊出的飛球頂過牆。

連同王柏融這一擊，猿隊此役共出現5轟，全隊揮出14安海灌15分；反觀富邦雖1上開紅盤，先馳得點拿2分，但隨後沒再有分數進帳。猿隊終場15比2大勝富邦，拿到二連勝；王柏融3打數3安、3打點、4得分，另選到2保送，獲選單場最有價值球員(MVP)。

(中時電子報)

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