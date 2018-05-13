HYDE學台語邀約樂迷：「要來我房間嗎？」

2018年05月13日 19:34 中時 李承陽

明日演唱會，HYDE會帶來不同以往的表演。（羅永銘攝）

HYDE首次以個人身分來台開唱，媒體採訪時體驗美顏相機App

日本搖滾天團「彩虹樂團」（LArc~en~Ciel）主唱HYDE，明日將在台北國際會議中心舉辦演唱會，這是他出道多年來，首次以個人身分來台開唱。繼他在香港演唱會上大秀粵語後，今問他最想學哪句台語跟樂迷打招呼，他語出驚人地說：「要來我房間嗎？」並承諾花一個晚上的時間學起來，現場講給樂迷聽。

HYDE曾透露自己想整型，原來他覺得自己兩隻眼睛的形狀不同，雙眼皮皺褶也長得不一樣，若有機會想微整一下雙眼，平常有在自拍的他，也分享自拍心得，「自拍要把手機拿高，但這個動作很害羞。」自拍完會用美圖軟體修照片，更體驗了台灣的美顏相機APP，覺得挺好用。

HYDE旋風來台，沒時間遊寶島，自曝最想去的景點是九份，因為鍾情有「坡」的地方，曾在白天時去過一次，還想去看看夜晚的九份，另外他挑戰過台灣「美食大魔王」臭豆腐3次，目前沒有一次成功，如今更是一點都不想嘗試，他形容：「聞起來很濃，吃起來沒味道，跟納豆很像。」

除了歌唱表演外，HYDE還自創服飾品牌SWITCHBLADE，他說：「做演唱會常找不到適合的服裝，乾脆自己成立品牌，也會給設計師意見。」他預告明日表演內容跟以前激烈的曲風不同，會是一個讓大家很放鬆的表演。

(中時 )