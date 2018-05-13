蔡英文、柯文哲同場浴佛 毫無互動

2018年05月13日 19:48 中時 楊騰凱

慈濟在中正紀念堂舉辦浴佛活動，約有2萬人次參加。（慈濟基金會提供）

慈濟今日在中正紀念堂舉辦浴佛典禮，包括蔡英文總統、台北市長柯文哲均出席，由於綠營擬提名自家人參選北市長，不再禮讓柯，也讓蔡、柯互動成為焦點。但蔡、柯2人不僅各自進出會場，活動上也身處中正紀念堂階梯上、下不同位置，毫無互動機會。

傍晚5時45分左右，台北市長柯文哲從中正紀念堂位於愛國東路側的大孝門進入會場，見到在場媒體時，似乎未準備接受訪問，反而轉身問身後幕僚，「要到哪裡等總統？」藉故閃避媒體。但柯文哲離去前，仍簡短向記者說明他對慈濟的印象。

由於柯文哲今年2月出訪土耳其時，曾赴慈濟在土國設立的敘利亞難民義診中心，柯文哲向媒體指出，外界曾對於要不要救敘利亞難民有不同意見，他當初在義診中心看到現場情況時，也認為應該要救，柯還形容慈濟「就像福田，給大家種善心。」隨後就轉身離去，前後受訪時間不到30秒。

至於蔡英文總統，則是稍晚才由另一側的大忠門進入會場，雙方沒有碰面機會。

晚間浴佛典禮開始時，柯文哲率領市府團隊，包括北市府顧問蔡璧如、北市府教育局長曾燦金等人，站在中正紀念堂階梯前的「民主大道」上，雙手合十祈福，蔡英文及馬英九前總統則站在中正紀念堂階梯上的舞台，先後禮佛足、接花香。蔡、柯2人在典禮過程中一上一下，最後各自離開會場，絲毫沒有互動機會。

今日是「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一，為此，慈濟在全球37處舉辦全球浴佛典禮，總計超過25萬人次參加，以恭敬心「禮佛足、接花香」虔誠祈願，身心虔敬感念佛恩。蔡英文、馬英九、柯文哲出席的中正紀念堂場次，則是台灣浴佛活動最大的一場，約有2萬人次參加。

(中時 )