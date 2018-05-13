范時軒淚崩悔說「恨媽媽」！曾與母親4年不講話

范時軒現在與媽媽感情非常好。（艾迪昇）

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范時軒。（艾迪昇）
范時軒與弟弟、媽媽和爸爸。（艾迪昇）
范時軒。（艾迪昇）

藝人范時軒最近正在大陸拍她的第一部古裝戲，這也是她首度在異鄉過母親節！她13日受訪時哽咽透露，其實從大學畢業到剛開始工作的前三年，她跟媽媽一直有心結，甚至母親節、過年吃團圓飯都不跟媽媽講話，自認跟媽媽「水火不容」的時間長達近4年，連她很敬重的苗可麗也曾嚴厲提醒她：「不可以這樣！」幸好現在母女感情已經恢復到像她小時候那樣親密、像是無話不談的好朋友。

范時軒說，媽媽對她從小教育嚴格，她還不太會說話時，媽媽就訓練她自己刷牙，帶她去牙醫門口看小朋友治療牙齒哭很慘，所以她到現在都不愛吃糖，也沒有半顆蛀牙。原本家境小康，後來因為家裡經營的婚紗攝影轉型數位化生意失敗還負債，媽媽一肩扛起家計，打零工、賣貢丸貼補家計還債，一心想幫助爸爸事業東山再起。但因為承受極大的心理壓力，加上更年期症狀，媽媽變得暴躁易怒，不再是她印象中那個溫柔理性總是包容她、理解她的好媽媽，她跟媽媽的關係也慢慢降至冰點，有好幾年時間，她不跟媽媽互動、不跟她講話、故意忽視她的眼神。

她回憶跟媽媽最水火不容的時候，正是拍《含笑食堂》的時候，當時的她覺得連苗可麗都比媽媽還了解她，「我很羨慕可麗姐的女兒有這樣的媽媽。我還曾跟可麗姐說我恨我媽媽」！結果平常人很好的苗可麗被這樣的話嚇到，馬上正色、嚴肅地告訴她：「怎麼可以！你不可以這樣想！」

直到5年前，她媽媽因為子宮肌瘤開刀必須摘除整個子宮，她才深自反省並痛定思痛，也完全了解媽媽為了這個家忍受很多痛苦，「我有一晚開始深深反省，突然間就想通了，也深刻了解媽媽這幾些的付出和辛苦」，而媽媽也彷彿心有靈犀，半夜傳了簡訊問：「女兒，你還好嗎？」她當下情緒激動大哭，直到天亮情緒平緩了才打電話給媽媽，跟她說：「媽媽對不起，這幾年，真的是對不起。」媽媽則在電話那頭說：「沒事的，媽媽很愛你！」

聊起這段回憶時再度淚崩的她說，無論自己曾做錯過什麼事，在演藝圈打拼多年，現在也努力拚出一番成就，但在媽媽心裡，她還是像小時候那麼乖、是媽媽心目中那個優秀的女兒。

(中時 )

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