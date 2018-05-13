不是康乃馨 中國人的母親花是金針花

康乃馨是西方傳過來的母親花，宣草，又叫「金針花」或「黃花菜」才是中國人的母親花。（翻攝自大陸網站）

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中時電子報
台灣花蓮玉里的六十石山，每年中秋前，廣闊的金針花海，號稱「世界八大花海之一」。（本報系資料照片）

5月的第二個星期日是母親節。然而，不論是這個節日，還是送康乃馨給媽媽的傳統，都起源於美國。中國人其實有代表母親的花卉，就是萱草。

萱草這個名字很多人聽來陌生，或者聽來熟悉，卻無法與之聯繫起來。其實時至今日，萱草仍是一種大家熟悉的食用植物。萱草的花，作為食物俗稱「金針」，又叫「黃花菜」，通常被曬乾後用來做菜、入藥。

萱草也是一種常見的景觀植物，很多地方都有種植。像是台灣花蓮玉里的六十石山，每年中秋前，廣闊的金針花海，號稱「世界八大花海之一」。

康乃馨是西方流傳的母親花，在台灣每到母親節為人子女總會送上一束康乃馨給母親祝福。（吳家詮/攝影）

大陸《澎湃新聞》報導，華東師範大學社會發展學院民俗研究所教授田兆元說，萱草出現在中國古籍記載中已有3000多年歷史，作為代表母親的意象符號也有千餘年歷史。唐代孟郊《遊子吟》中「萱草生堂階，遊子行天涯」，表達的就是「兒行千里母擔憂」的含義，客家匾額中有「萱花永茂」、「萱堂延福」等常見內容，都是祝福母親長壽。

而西方的母親節代表的是康乃馨，田兆元說，「康乃馨有豐富的神話敘事，希臘神話、法國神話、美國神話，甚至基督教的神話都與其有關，所以康乃馨傳播深廣，完全覆蓋了中國萱草母親意象。」

「我們不能怪外來文化。要怪我們自己對於傳統沒有很好地呵護。」田兆元說，「在這個特別的日子裡重提萱草，是希望能夠喚起大家的關注，重建中華母親意象。」

(中時電子報)

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