電信499吃到飽引爆亂象 NCC放話：不改善就開罰

電信499吃到飽引爆亂象 NCC放話：不改善就開罰（資料照 王英豪攝）

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中時電子報
電信業者祭出499元吃到飽活動，引發全台民眾搶換約，到處可見門市被擠爆的場面。（本報系資料照 郭吉銓攝）

三大電信業者祭出499元吃到飽活動，引發全台民眾搶換約，到處可見門市被擠爆的場面。對此，國家通訊委員會（NCC）今天態度強硬表示，中華電信未依要求改善員工加班處理、高資費的老客戶怨言等亂象，特別要求中華電14日到會陳述意見，可能開罰達新台幣300萬元以上，遠傳、台灣大哥大也將約談。

中華電信上週率先將原本針對軍公教人員提供的499元月租方案，以限時方式開放所有消費者申辦，遠傳電信與台灣大哥大隨後也跟進，申辦民眾擠爆各地門市，導致第一線員工必須加班處理，也引起不少使用高資費的老客戶怨言。

NCC表示，上週五（11日）已對經營者營運不當、服務品質不佳，損害使用者權益情事著手進行調查，並正式發函責成各4G業務經營者儘速提出改善措施。

NCC今天再次回應，指出業者「根本沒改善」，因此請中華電信14日到會陳述意見，擬依行動寬頻業務管理規則第73條規定處理，經營者營運不當或服務不佳，足以損害使用者權益，NCC通知業者限期改善，不改善將依電信法第63條處30萬至300萬元罰款，並可連續開罰。包含遠傳、台灣大哥大之後也將約談。

(中時電子報)

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