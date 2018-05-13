凱特布蘭琪坎城紅毯上「陳情書」 82位女星爭同工同酬

2018年05月13日 20:06 中時 徐桐炘

本屆坎城影展評審團主席凱特布蘭琪（Cate Blanchett）為倡導性別平等，率全場共82位各國女性影人齊走上紅毯階梯進行遊行，場面壯觀且少見，凱特和有「法國新浪潮教母」之稱的89歲女星安妮華達（Agnès Varda）共同唸出鏗鏘有力的「陳情書」，希望外界能注意到坎城多年來僅有少數女性電影工作者入選正式競賽。

凱特表示在場的82位女性影人代表坎城影展自1946年以來，只有82位女導演走上紅毯階梯，卻有1688位男導演踏上同樣紅毯。71年來也只有12位女性擔任評審團主席。另外，有71位男導演得過最佳影片金棕櫚獎，女導演中卻只有珍康萍（Jane Campion）和安妮華達2人獲此殊榮。

該陳情書中提到，儘管產業現實並非如此，但女性不是地球上的少數，「我們各自面對不同挑戰，但我們一起站在這個階梯上，象徵我們進步的決心和承諾。」更直接提出訴求，「我們期待這些機構能積極提供平等、透明和安全的環境讓大家工作。我們也期待政府能立法要求同工同酬。」

紅毯上與凱特並肩的還包括「暮光女」克莉絲汀史都華、法國女星蕾雅瑟杜、非裔導演艾娃杜佛內、女音樂家卡嘉寧其他4位女評審，及法國女星瑪麗詠柯蒂亞、《神力女超人》美國女導演派蒂傑金斯等人。

(中時 )