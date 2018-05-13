影》又是IS？阿富汗東部多起炸彈、槍擊釀9死36傷

位於阿富汗東部城市賈拉拉巴德的財政大樓遭到武裝份子攻擊，發生至少3起爆炸及槍擊事件，現場竄出陣陣濃煙。(圖/路透)

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中時電子報

位於阿富汗東部城市賈拉拉巴德的財政大樓周日(13日)遭到至少連續3起的炸彈攻擊。根據目擊者指出，發生爆炸事件以後，阿富汗安全人員又和武裝份子進行持續槍戰，總共釀成至少9死36傷的慘劇。

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根據《半島電視台》(Al Jazeera)報導，位於阿富汗東部城市賈拉拉巴德(Jalalabad)的財政大樓，13日遭到武裝份子攻擊，發生至少3起爆炸。

當地媒體報導說，第1起爆炸發生的原因是，1名自殺炸彈客在大樓入口處引爆身上炸彈導致。接著多名持槍人員又在大樓多個地點引發其他爆炸聲響。

然而就在一連串爆炸發生以後，武裝份子仍和大樓安全人員僵持不下，持續進行槍戰。阿富汗官員稱，這幾起爆炸和槍擊事件已經造成至少9人死亡、36人受傷。

報導指出，目前沒有IS恐怖組織在第一時間出面聲稱犯案。

(中時電子報)

文章來源：Afghanistan: Blasts, gunfire rock Jalalabad

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