蔡總統籲青年畢業後先當兵 專家：彰顯國軍招募困境

2018年05月13日 21:00 中時 楊家鑫

針對蔡英文總統日前公開向青年學子喊話，鼓勵仿照以色列，從高中畢業後，先進入軍旅服務，中華戰略學會研究員張競今天(13)受訪時表示，這顯示國軍召募困境已經嚴重到要讓三軍統帥親自上陣地步，各界不應再粉飾太平，迴避這項國家安全嚴肅議題。

蔡英文總統12日公開呼籲青年學子，高中畢業後就去當兵。她說，大家「不要急得上大學，你們不會老得很快」，這個世代的退休年齡可能是70歲，也可能多次進出職場。

對此，前海軍艦長、中華戰略學會研究員張競13日受訪時指出，兵役體制必須符合社會條件與戰略環境，更重要的是軍隊必須運用兵役體制，當作保持與社會同步脈動共榮共辱的臍帶。但過去幾年來，國內推動募兵制以來，投身入營服務軍旅者，都是集中於特定收入階層家庭以及弱勢族群，讓軍隊所應具備之社會代表性嚴重失衡，這將來會產生軍隊與社會，甚至是與國家嚴重疏離感。

他表示，由於召募工作推動並不順利，諸多基層部隊在奉命協助支援作業時，不但影響戰訓本務，更因缺乏專業花招百出，嚴重影響國軍形象。同時，退俸體制變革爭議不斷，引起退役人員抗爭，亦影響在營服役人員服勤意願之安定性。

張競指出，日前國防部嚴部長在立院坦承招認，退俸體制不能維持不溯及既往，就是擔心目前尚有數千員跨越新舊制人員仍在現役服務，並且都是重要職缺，假若立法不溯既往，必然會產生搶退潮。「國軍決策高層目前在退俸計算上，假若會如此上下勾心鬥角，怎還能談到親愛精誠？如何還有團結戰力？」

他說，儘管目前結果是國內所有政治派系共同叫價種下的惡果，但是後果必然也是要全民承擔。要不要面對問題加以解決，其實只有一個問題要回答，那就是「政治人物要追求的是黨派與個人私利，還是真心要為整個國家考量未來命運？」

(中時 )