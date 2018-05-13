雪碧攜10位JKF女郎性感互動 粉絲：凍未條

雪碧在活動中展現好身材。（JKF提供）

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時報周刊
林彥君
B4↑雪碧（左6）與10位JKF女郎一字排開，吸引粉絲湧上前拍照。（JKF提供）

辣模雪碧13日攜手10位JKF女郎張語昕、施菲亞、唐琦琦、愛佳奈、羽沫、安希、子涵、機機、ivy 、Verna，出席台灣唯一「拉斯維加斯」國際級夜總會高雄秀屋（Show House Kaohsiung），11位JKF女郎社群粉絲團總人數超過1000萬，現場千位擠滿粉絲朝聖，要和女郎多Ｐ貼身互動，主辦單位更出動20位保鏢慎防暴動。

雪碧分享成為夜店「嬌點」的教戰守則，她說：「女生在夜店要注意不要被人下藥，不要跟男人喇舌摸身體玩得太瘋，我到夜店會穿著牛仔褲，以休閒性感為主的打扮，頂多露胸，我若穿洋裝看起來會太慎重，像酒店妹，但重點還是高顏值勝過一切。」她也透露，曾有兩任男友都是在夜店認識，但因為自己會吃醋，禁止男友去夜店。

JKF女郎張語昕、羽沫現場調製超激倒奶酒， 張語昕展現D奶好身材，俏皮地不斷對粉絲放電，她表示：「奶酒喝起來口感很滑順讓人會有幸福的感覺。」製作過程中，由於動作太大，讓在場粉絲情緒集起沸騰，直喊「『凍未條』想再乾一杯。」

JKF為亞洲第一男性娛樂平台，成立於2005年八月至今邁入第13年，內容以發掘、討論、報導網紅娛樂話題為主。JKF捷克論壇表示下半年將推出JKF女郎 相關活動，會不定期安排旗下JKF女郎與粉絲互動，透過近距離的接觸互動，會有幸福降臨的感覺。

主辦單位安排11位JKF女郎與粉絲多Ｐ性感貼身互動，現場情緒沸騰，宛如粉絲同樂會，也有鐵粉開價三萬說再來一次。JKF捷克論壇表示下半年將推出JKF女郎 相關活動，會不定期安排旗下JKF女郎與粉絲互動，透過近距離的接觸互動，會有幸福降臨的感覺。

(時報周刊)

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