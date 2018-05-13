立志中學55周年二部曲 運動會師生大玩科技SHOW創意

2018年05月13日 21:16 中時 李義

立志中學日前舉行55週年校慶二部曲，繼邀請教育局范巽綠局長主持閱兵大典後，移師到中正體育場，由高雄市議會康裕成議長揭開盛大的校慶運動會。師生發揮創意玩科技，進場隊伍由電機電子群師生操作的10部空拍機空中分列式拉開序曲。

緊接著汽車科的Gogoro綠能電動車以分列式進場、資訊科的飛輪自走車，資料處理科今年於高雄燈會的燈王「犬效豐年家家富，哮天神犬顯神威」也重新組裝上陣，搭配上LED電子看板，向在場觀禮的30多位友校校長暨各長官嘉賓致敬，接續也重現了立志創校以來曾經榮獲HBL三連霸及龍舟比賽雙冠王的榮耀。

立志中學多年來推動「一科一特色」，130班近5千位師生把握校慶大展身手，大秀特色技藝，電子科太鼓隊、資訊科軍儀隊、資處科管樂隊等為運動會開幕帶來表演，宛如嘉年華會。

校長江澈表示，立志中學培育學生的八大核心能力，不只要學生具有專業技術及升學競爭力，更要培育學生解決問題、創意發想、自信與多元才華的能力，要讓學生可以帶得走，一輩子都用得到。

在校生還依各畢業國中組成的國中校友會，為本次運動會活動親筆擬函邀請國中母校師長、校長到中正體育場來參加開幕典禮，這群學生還發揮創意，使用雷射雕刻技術，為每一個蒞臨的國中校長客製化校長圖像的相框，並藉此機會與母校校長合照，放入客製化的相框中，贈與母校校長，表達感謝國中母校的栽培。

5月26日還將盛大舉辦立志55校慶三部曲，在校園內舉辦校慶園遊會暨各科部教學成果展，當日還有美容科的動態創意畢業成果展，且併同辦理高雄市政府教育局及中華民國電子競技運動協會共同指導辦理的「2018第一屆高雄市中等學校電子競技競賽」國中組複賽。

(中時 )